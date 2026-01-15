Столица бывшей республики СССР неожиданно вошла в список лучших направлений в мире для поездок в 2026 году

В этом году, по данным Tripadvisor, самым трендовым направлением в мире стала португальская Мадейра. Она давно любима путешественниками, которые ищут солнце, морские курорты и впечатляющие природные ландшафты. Но у острова растет репутация одного из центров приключенческого туризма в Европе и идеального направления для межсезонья.