Столица бывшей республики СССР неожиданно вошла в список лучших направлений в мире для поездок в 2026 году
Ведущая платформа с рекомендациями по путешествиям Tripadvisor опубликовала ежегодную премию Travellers’ Choice, представляя лучшие направления года. Премии Tripadvisor основаны на данных отзывов за 12 месяцев от мирового сообщества путешественников. К сожалению, Латвия в этот раз в список не попала. Ждем следующего года.
Премия 2026 года отмечает 270 направлений в 60 странах мира. Она охватывает семь подкатегорий: Трендовые направления, Лучшие направления, Направления для ценителей культуры и истории, Гастрономические направления, Направления для медового месяца и Направления для соло-путешествий.
Они входят в моду
В этом году, по данным Tripadvisor, самым трендовым направлением в мире стала португальская Мадейра. Она давно любима путешественниками, которые ищут солнце, морские курорты и впечатляющие природные ландшафты. Но у острова растет репутация одного из центров приключенческого туризма в Европе и идеального направления для межсезонья.
Среди других направлений, за которыми стоит следить и которые, по формулировке Tripadvisor, по мнению путешественников «оправдывают ажиотаж», на втором месте неожиданно оказался Тбилиси.
Как отмечает платформа для путешествий, грузинская столица сейчас буквально искрит энергией. По всему городу появляются новые культурные пространства: от новой Art Foundation Anagi до расширенного Музея изобразительных искусств имени Шалвы Амирнашвили, а исторические здания превращаются в стильные бутик-гостиницы, например Telegraph Hotel.
Грузия также привлекает цифровых кочевников. В прошлом году сайт Nomad Capitalist назвал ее одной из лучших стран для удаленной работы «благодаря дружественной к бизнесу среде, благоприятному налоговому режиму и либеральной миграционной политике».
По данным Nomad Capitalist, Тбилиси особенно популярен благодаря «харизматичной атмосфере, уникальному сочетанию современной и древней архитектуры, эстетично устроенным коворкингам и процветающему сообществу экспатов».
Одному тоже можно
Лучшим местом для поездок в одиночку в 2026 году названа ирландская столица. Отмечается, что в Дублине нормально есть и пить в одиночку, а центр в целом безопасен для самостоятельных прогулок, в том числе для женщин.
Берлин занял второе место, это прогрессивный город, где старые здания Митте гармонично соседствуют с современным Рейхстагом. Лондон и Эдинбург также вошли в пятёрку, заняв соответственно третье и пятое места, а Мадрид оказался на восьмой позиции.
Лучшие из лучших
Что касается вообще лучших направлений для туристов, то Tripadvisor считает, что на первом месте в 2026 году должен находиться индонезийский остров Бали.
Далее идут - Лондон, Дубай, Ханой и Париж.
