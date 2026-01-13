"Убрать зиму невозможно!" Глава дорожной службы Латвии выступил с резким предупреждением
В ближайшие дни по всей Латвии сохранится сильный мороз: температура опустится до -11…-18 градусов, а по ночам местами может приближаться к -20. В таких условиях влажная соль, которой обычно снижают скользкость на дорогах, становится менее эффективной, поэтому Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) призывает водителей планировать больше времени в пути, выбирать безопасную скорость и держать увеличенную дистанцию.
В особо холодные дни водителей призывают быть еще осторожнее:
- закладывать больше времени на дорогу;
- заранее уточнять состояние проезжей части;
- выбирать подходящую скорость;
- держать увеличенную дистанцию;
- убедиться, что автомобиль должным образом подготовлен и оснащен.
Отмечается, что сильнее всего температура обычно падает в ранние утренние часы — это влияет и на эффективность зимнего содержания дорог. Дорожники по возможности улучшают условия движения, но полностью «убрать зиму» невозможно: в снежную погоду на покрытии все равно будет небольшой слой снега, который накапливается из-за движения транспорта, заносов с обочин, а также после уборки остается укатанный слой. Со временем он превращается в смесь снега с песком и солью, пока соль начинает действовать под воздействием движения.
Как пояснил председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs Вилнис Витковскис, зимой содержание дорог ведется в усиленном режиме: за состоянием дорог следят круглосуточно, используя данные метеостанций и фактические осмотры.
На дорогах класса содержания A в качестве основного реагента применяют техническую соль (NaCl), однако при низких температурах ее эффективность ограничена. Поэтому в отдельных случаях для улучшения условий движения используют песчано-солевую смесь или песок. На остальных дорогах для снижения скользкости по техническим требованиям также применяют песок или песчано-солевую смесь. В LAU подчеркивают, что у предприятия достаточно техники и ресурсов, чтобы выполнять работы и в период сильных снегопадов и при переменчивой погоде.
Согласно правилам Кабинета министров, при стабильной погоде на главных государственных дорогах и на других дорогах с высокой интенсивностью движения (класс A) допустим слой снега или льда до 1 см. Для дорог классов B и C допустимая толщина — соответственно до 4 и до 10 см. Для дорог с низкой интенсивностью движения такой показатель не установлен.
Грунтовые дороги зимой содержат с укатанным снежным покрытием, а чтобы уменьшить скользкость, его нарезают грейдером или лопатой на грузовике. Такие дороги не посыпают солью, поскольку она подтаивает верхний слой, покрытие переувлажняется и появляются ямы и просадки. Опасные места — повороты, подъемы и спуски — посыпают песком.
При этом полностью от снега дороги очищают, как правило, после окончания снегопада или когда достигнут допустимый для класса содержания слой снега/льда. На это отводится от трех часов на наиболее загруженных дорогах (класс A) до 24 часов на дорогах с меньшей интенсивностью. Для местных дорог класса D срок очистки от снега не установлен.
Государственные дороги разделены на четыре класса содержания — A, B, C и D — по интенсивности движения: чем она выше, тем выше класс. На разных участках одного и того же маршрута классы могут отличаться. Все главные государственные дороги относятся к классу A. Работы выполняются по приоритету: в первую очередь обслуживаются наиболее загруженные дороги, затем остальные. Зимнее содержание проводится по требованиям правил Кабинета министров №26 о ежедневном содержании государственных и муниципальных дорог и контроле выполнения.
Водителей также просят сообщать о гололеде, ямах, снежных заносах и других проблемах на дорогах по круглосуточной бесплатной линии Latvijas Valsts ceļi 80005555 — информацию оперативно передают для организации работ.
Отдельно уточняется, что при переменчивой погоде допускается средняя толщина снега: 6 см на дорогах класса A, 8 см — класса B, 16 см — класса C. В отдельных местах при таких условиях возможны заносы толщиной до 12 см (A), 16 см (B) и 20 см (C).