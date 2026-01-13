"Убрать зиму невозможно!" Глава дорожной службы Латвии выступил с резким предупреждением

Отмечается, что сильнее всего температура обычно падает в ранние утренние часы — это влияет и на эффективность зимнего содержания дорог. Дорожники по возможности улучшают условия движения, но полностью «убрать зиму» невозможно: в снежную погоду на покрытии все равно будет небольшой слой снега, который накапливается из-за движения транспорта, заносов с обочин, а также после уборки остается укатанный слой. Со временем он превращается в смесь снега с песком и солью, пока соль начинает действовать под воздействием движения.