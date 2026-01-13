Черный список PTAC: эти 8 компаний "кинули" покупателей и попались
Центр защиты прав потребителей (PTAC) включил в «Черный список» 8 компаний, которые не выполнили свои обязательства перед потребителями: в том числе не предоставили товары или услуги, соответствующие договору, не учли требования об использовании права отказа, не вернули уплаченные деньги и не исполнили решения Комиссии по разрешению потребительских споров.
В «Черный список» включены коммерсанты из разных отраслей, которые важны для потребителей в повседневной жизни: торговля автомобилями, туристические услуги, покупка мебели и товаров для дома, а также электронная коммерция.
В этот список компании включают в случаях, когда права потребителя существенно нарушены, предприятие не исполнило решение Комиссии по разрешению потребительских споров и не компенсировало убытки потребителя.
Дополнительная информация о перечисленных компаниях, включенных в «Черный список»:
SIA Longo Latvia. Потребителю был поставлен автомобиль, не соответствующий условиям договора; уплаченные деньги не были возвращены.
SIA BALTIC WORLD (известна как Anex Tour). Туристическая услуга не соответствовала условиям договора; потребителю не были возвращены уплаченные деньги.
SIA BigTour Tickets. Не был произведен возврат денег за несостоявшуюся поездку.
SIA Māja elpo. Вентиляционная система не соответствовала условиям договора; потребителю не были возвращены уплаченные деньги.
SIA JA Mēbeles. Диван не был доставлен; потребителю не были возвращены уплаченные деньги.
SIA vienmer.lv. Несоблюдение права отказа; потребителю не были возвращены уплаченные деньги.
SIA KALISART. Ограничение возможности воспользоваться правом отказа при покупке детской коляски.
SIA Rocket Science. Обувь не соответствовала условиям договора; потребителю не была обеспечена замена товара.
PTAC призывает потребителей перед заключением договора или совершением покупки проверять информацию в «Черном списке» PTAC и особенно осторожно оценивать сделки с компаниями, включенными в него.