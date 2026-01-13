Мнение: собираясь повысить этот налог, власти наносят ущерб важнейшей отрасли Латвии
Поправки к закону о плате за пользование автодорогами, которые предусматривают существенное повышение ставок для грузового транспорта, повторно направлены на рассмотрение в Сейм. Как считает Латвийская федерация деревообрабатывающей промышленности, повышение налога для лесовозов было бы необоснованным.
Безобидные лесовозы
"Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения за 2025 год, из более чем 24 000 грузовых автомобилей, ежедневно передвигающихся по дорогам Латвии, лишь немногим более 1000 являются лесовозами, то есть в среднем каждый двадцать четвертый грузовик. При этом влияние лесовозов на дорожное покрытие является сравнительно незначительным", - сообщает федерация.
Она указывает, что воздействие транспортного средства на дорожную конструкцию напрямую зависит от соотношения площади контакта колес с дорожным покрытием и общей массы автомобиля с грузом. Состав лесовоза с максимально допустимой полной массой 52 тонны создает давление 43 килограмма на квадратный сантиметр. Для сравнения, двухосный тягач с полуприцепом и общей массой 40 тонн создает давление 57 килограммов на квадратный сантиметр. Таким образом, лесовоз для любой дороги является более щадящим, чем обычная фура, при этом деформации дорожного покрытия в гораздо большей степени зависят от интенсивности движения, а не от общей массы транспортных средств.
Удар по бизнесу
"Латвийская круглая древесина и щепа в основном перевозятся на внутреннем рынке, где невозможно компенсировать нагрузку от дорожных сборов за счет доходов от международных перевозок. В то же время во многих других странах Европейского союза аналогичные сборы ниже либо применяются только на дорогах с высокой нагрузкой", - отмечает федерация.
"В Латвии используется универсальный подход ко всем налогам и сборам, связанным с эксплуатацией транспортных средств, что существенно снижает конкурентоспособность местных предпринимателей и создает риск того, что недобросовестные компании будут компенсировать эти издержки за счет формирования перегруженных грузов. Это уже сейчас наблюдается в практике отдельных региональных перевозчиков, а в особенности в подходе литовских компаний при перевозке импортируемой круглой древесины", - указывают бизнесмены.
На протяжении многих лет федерация неоднократно обращала внимание ответственных министерств на эту проблему, однако продвижение в решении этих вопросов происходит необоснованно медленно.
Экологии поборы не помогут
В аннотации к новому законопроекту в качестве цели указывается стимулирование перехода на более экологически чистые транспортные средства. Однако резкий рост сборов происходит параллельно с увеличением других затрат, таких как акциз на топливо, в результате чего у предприятий сокращаются финансовые ресурсы для приобретения новых транспортных средств с более экологичными двигателями. Компании будут вынуждены дольше эксплуатировать устаревшую технику, что противоречит заявленной цели, подчеркивают в федерации.
"Технологии развиваются, и лесовозы нового поколения оснащаются не только более экологичными двигателями, но и встроенными осевыми весами, которые позволяют водителю видеть фактическую нагрузку на дисплее в кабине и не допускают погрузки сверх разрешенного. При этом в Латвии не наблюдается существенного продвижения в нормативном регулировании, которое способствовало бы повышению производительности перевозок, как, например, в странах Северной Европы, где перевозки древесины осуществляются составами с полной массой 60–70 тонн, что снижает количество необходимых транспортных средств и объем выбросов CO2".
Как ранее сообщал Otkrito.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич направил закон о виньетках в Сейм на повторное рассмотрение, указав на обеспокоенность представителей автотранспортной отрасли, малого и среднего бизнеса и фермеров планируемыми изменениями.