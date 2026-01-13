Мнение: собираясь повысить этот налог, власти наносят ущерб важнейшей отрасли Латвии

Она указывает, что воздействие транспортного средства на дорожную конструкцию напрямую зависит от соотношения площади контакта колес с дорожным покрытием и общей массы автомобиля с грузом. Состав лесовоза с максимально допустимой полной массой 52 тонны создает давление 43 килограмма на квадратный сантиметр. Для сравнения, двухосный тягач с полуприцепом и общей массой 40 тонн создает давление 57 килограммов на квадратный сантиметр. Таким образом, лесовоз для любой дороги является более щадящим, чем обычная фура, при этом деформации дорожного покрытия в гораздо большей степени зависят от интенсивности движения, а не от общей массы транспортных средств.