Удар по бизнесу и потребителям: Ринкевич просит Сейм пересмотреть закон о дорожных пошлинах для грузовиков

В среду в Рижском замке после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент сообщил журналистам, что Министерство сообщения и Министерство земледелия уже приступили к подготовке уточнений. Поэтому, по его словам, было бы нелогично провозглашать закон, который изначально планируется менять. Президент считает, что такой подход не укрепил бы доверие общества к законодательному процессу. Он добавил, что в аннотации к законопроекту было изначально ошибочно указано на отсутствие возражений, хотя при рассмотрении документа в Кабинете министров поступило два возражения. Он подчеркнул, что информация в аннотации должна соответствовать фактическим обстоятельствам, поскольку каждое слово, включаемое в законопроект или его аннотацию, имеет существенное значение.