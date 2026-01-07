Хитрых пациентов начали успешно прогонять из очередей к латвийским врачам

Э-направления, подготовленные с 1 января 2024 года, перенесены в новое решение, и в дальнейшем их можно будет бронировать и использовать так же, как и вновь созданные направления. Это поможет сократить очереди к врачам, поскольку каждому направлению будет соответствовать только одна запись. Таким образом жители больше не смогут искусственно создавать очереди на консультации или обследования, записываясь к врачу одновременно в нескольких учреждениях.