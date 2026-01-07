Хитрых пациентов начали успешно прогонять из очередей к латвийским врачам
С момента запуска системы новых электронных направлений на портале e-veseliba.gov.lv, то есть с 20 ноября 2025 года, было выписано 35 000 новых э-направлений, чаще всего — на обследования у невролога.
Предстоит адаптация
Наиболее активно э-направления в портале оформляют специалисты объединения центров здоровья Veselības centru apvienība (VCA). В свою очередь Детская клиническая университетская больница (BKUS) стала первым лечебным учреждением, обеспечившим обмен данными между порталом системы e-veseliba и больничной информационной системой.
Среди наиболее активных лечебных учреждений, выписывающих э-направления, также выделяются Клиническая университетская больница имени Страдиня и Даугавпилсская региональная больница.
До мая 2026 года и другим лечебным учреждениям предстоит постепенно адаптироваться к работе с новой системой э-направлений.
С конца 2024 года компания ZZ Dats совместно с Национальной службой здравоохранения и Латвийским центром цифрового здравоохранения работала над созданием нового модуля э-направлений. Сначала были разработаны э-направления для врачей, затем решение для обмена данными между лечебными учреждениями и системой e-veseliba, и в завершение — возможность просмотра э-направлений жителями в портале системы e-veseliba.
Больше не смогут создавать очереди
Новый модуль э-направлений стал доступен жителям и врачам 20 ноября 2025 года. Несмотря на необходимость переориентации лечебных учреждений на новый процесс, переход осуществляется постепенно — решение внедряется поэтапно, предоставляя время как врачам, так и пациентам для адаптации.
Э-направления, подготовленные с 1 января 2024 года, перенесены в новое решение, и в дальнейшем их можно будет бронировать и использовать так же, как и вновь созданные направления. Это поможет сократить очереди к врачам, поскольку каждому направлению будет соответствовать только одна запись. Таким образом жители больше не смогут искусственно создавать очереди на консультации или обследования, записываясь к врачу одновременно в нескольких учреждениях.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийское здравоохранение объявлено одним из трех самых худших в ЕС.