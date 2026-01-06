Чиновники признали, что из-за нехватки средств дороги в Латвии в этом году станут еще хуже
В этом году дорожной отрасли планируется государственное финансирование в размере 314,1 млн евро, что на 40,6 млн евро меньше, чем в 2025 году. Об этом информирует Министерство сообщения.
Как поясняет министр сообщения Атис Швинка, финансирование автодорог на протяжении длительного времени было недостаточным, и в этом году, с учетом приоритетов государственного бюджета, общая ситуация не изменится.
В целом в этом году планируется обновить или построить автодороги общей протяженностью 570 км. Таким образом, предполагается, что в как минимум удовлетворительном состоянии будут находиться 86 процентов государственных магистральных автодорог (на 2 процента меньше, чем в 2025 году) и 66 процентов государственных региональных автодорог (на 4 процента меньше, чем в 2025 году). На строительство и обновление государственных автодорог в этом году планируется направить 142,7 млн евро. В свою очередь, на целевые дотации самоуправлениям для содержания и строительства улиц будет доступно 60,1 млн евро — столько же, сколько и в 2025 году. На повседневное содержание 20 000 км государственных автодорог в этом году планируется израсходовать 79,64 млн евро.
Одним из наиболее значимых мероприятий является реализация закупки второго в транспортной отрасли проекта государственно-частного партнерства — реконструкции участка A7 Рига – Бауска – граница Литвы от Кекавской объездной дороги до Бауски, или Баусской окружной дороги.
Планируется также строительство двухуровневого пешеходно-велосипедного перехода на государственной автомагистрали A1 Рига (Балтэзерс) – граница Эстонии (Айнажи) в районе Медзабаки. Также запланировано строительство двухуровневого пересечения на перекрестке автодорог A9 Рига (Скулте) – Лиепая и P98 Елгава (Тушки) – Тукумс в Апшупе.
Дополнительные мероприятия по повышению безопасности движения будут реализованы на участке автодороги A9 Рига (Скулте) – Лиепая км 0,00–9,90, на автодороге P137 Лапениеки – Кекава – Гуги км 9,150–10,150, а также будет построено кольцевое движение на перекрестке в направлении Балдоне.
