Чиновники признали, что из-за нехватки средств дороги в Латвии в этом году станут еще хуже

В целом в этом году планируется обновить или построить автодороги общей протяженностью 570 км. Таким образом, предполагается, что в как минимум удовлетворительном состоянии будут находиться 86 процентов государственных магистральных автодорог (на 2 процента меньше, чем в 2025 году) и 66 процентов государственных региональных автодорог (на 4 процента меньше, чем в 2025 году). На строительство и обновление государственных автодорог в этом году планируется направить 142,7 млн евро. В свою очередь, на целевые дотации самоуправлениям для содержания и строительства улиц будет доступно 60,1 млн евро — столько же, сколько и в 2025 году. На повседневное содержание 20 000 км государственных автодорог в этом году планируется израсходовать 79,64 млн евро.