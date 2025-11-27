Дорог не станет больше, а бюджет сохранится. Что реально изменится на трассах Латвии в следующем году?
В следующем году дорожная отрасль Латвии сохранит действующий бюджет и сосредоточится не на масштабных стройках, а на безопасности.
В эфире передачи TV3 «900 sekundes» председатель правления государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис объяснил, ждут ли Латвию улучшения как на крупных, так и на региональных дорогах в следующем году. По его словам, несмотря на первоначально планируемое сокращение финансирования, дорожной отрасли удастся сохранить бюджет этого года: «Дорожный бюджет, доступный как для инвестиций, так и для содержания, останется на уровне этого года». Это означает, что резкого прорыва не будет, но и болезненных сокращений тоже удастся избежать. При этом предприятие будет экономить, однако «никак это не отразится на пользователях дорог».
Говоря об общем состоянии дорожной сети, Лаздовскис отметил, что за последние годы главные автомагистрали Латвии с точки зрения комфорта и качества покрытия значительно улучшены. В этом году завершены работы на Видземском шоссе и начата реконструкция Даугавпилсского шоссе, но увеличивается интенсивность движения, особенно вблизи Риги и на трассе Via Baltica, где «всё чаще нужно говорить о создании безопасных четырёхполосных дорог».
Доступное финансирование пока не позволяет реализовать такие масштабные проекты, поэтому государство готовится к альтернативам — проектам государственно-частного партнёрства, в том числе объездной дороге Бауски, а также рассчитывает на финансирование из Фонда сплочённости после 2028 года.
Лаздовскис подчеркнул стратегическую важность Рижской кольцевой дороги и отметил, что проекты для её развития имеют высокую степень готовности и могут начаться, как только появятся средства. В следующем году в сфере безопасности движения ожидается ряд значительных улучшений.
По словам Лаздовскиса, будет реализована специальная программа по безопасности дорожного движения и начнётся многолетняя реконструкция одного из самых аварийных участков — перекрёстка Апшупес. Его планируется преобразовать в разноуровневую развязку. Похожие изменения ожидаются также в Царникаве и других местах. Кроме того, продолжится улучшение видимости на дорогах: будет выполняться расчистка кустарников, обновление горизонтальной разметки и установка новых камер контроля среднего скоростного режима.
Несмотря на запланированные работы, Лаздовскис подчеркнул, что и сами водители должны проявлять ответственность, поскольку в этом году на дорогах уже погибли 107 человек.