Дорог не станет больше, а бюджет сохранится. Что реально изменится на трассах Латвии в следующем году?

В эфире передачи TV3 «900 sekundes» председатель правления государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис объяснил, ждут ли Латвию улучшения как на крупных, так и на региональных дорогах в следующем году. По его словам, несмотря на первоначально планируемое сокращение финансирования, дорожной отрасли удастся сохранить бюджет этого года: «Дорожный бюджет, доступный как для инвестиций, так и для содержания, останется на уровне этого года». Это означает, что резкого прорыва не будет, но и болезненных сокращений тоже удастся избежать. При этом предприятие будет экономить, однако «никак это не отразится на пользователях дорог».