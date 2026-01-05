Жители дома в Риге, где произошел взрыв газа, стали получать первые выплаты по страховкам. О каких суммах идет речь?
В связи со взрывом газа, произошедшим в пятницу, 2 января, в многоквартирном доме в Риге на улице Баускас, страховая компания Compensa получила первое страховое заявление и выплатила единовременную помощь в размере 1500 евро.
Единовременная помощь предназначена для покрытия неотложных повседневных расходов в ситуации, когда жилье временно непригодно для проживания, а также для приобретения предметов первой необходимости. В дополнение к единовременной помощи клиенты получат компенсацию расходов на аренду временного жилья, а страховые выплаты за причиненные повреждения будут произведены сразу после оценки и расчета нанесенного ущерба.
Сотрудники страховщика уже связались со всеми клиентами, чье имущество застраховано в этом здании, чтобы предоставить информацию о возможностях поддержки, порядке подачи заявлений и получении страхового возмещения.
В Compensa отметили, что речь идет о первой помощи для покрытия чрезвычайных убытков до возмещения всего ущерба. Такую выплату получит каждый застрахованный клиент.
Взрыв в пятиэтажном жилом доме в районе Торнякалнс произошел из-за поврежденного газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавшим в результате взрыва жителям временное размещение.
В свою очередь страховая компания If Apdrošināšana сообщает, что у нее в злополучном доме были застрахованы два жилых помещения.
Среди пострадавших есть семья с тремя детьми и бабушкой, которой оказана внеочередная помощь на сумму более 3500 евро с целью обеспечить временное жилье. Кроме того, семье были выделены средства в размере 1000 евро на приобретение предметов первой необходимости и покрытие других расходов, связанных с чрезвычайной ситуацией.
Другому владельцу квартиры выплачено 1800 евро в связи с тем, что он не сможет получать доход от сдачи квартиры в аренду.