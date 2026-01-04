В странах ЕС ввели новый налог. Кто от него пострадает?

С 2026 года импортёры из ЕС должны будут покупать и сдавать сертификаты CBAM, соответствующие выбросам CO2 при производстве их продукции. Тарифы на эти сертификаты аналогичны тем, что установлены на углеродном рынке ЕС, - примерно от 70 до 100 евро за тонну CO2.