В странах ЕС ввели новый налог. Кто от него пострадает?
Импортёры стали и алюминия в ЕС начинают платить налог за выбросы CO2 при производстве своей продукции с 1 января 2026 года. Критики считают новые меры протекционистскими, утверждая, что они навредят торговле. Об этом сообщает Euronews.
1 января в ЕС вступает в силу пограничный налог на выбросы углекислого газа для продукции тяжёлой промышленности. Он налагает на импортёров финансовые обязательства в связи с вредным воздействием на окружающую среду, - аналогичные тем, что действуют для местных производителей.
Хотя эта мера призвана обеспечить справедливую конкуренцию для европейских отраслей промышленности, запуск Пограничного корректирующего углеродного механизма (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) может создать напряжённость в торговых отношениях со странами, не входящими в ЕС, что только осложнит ситуацию кризиса в международной торговле, который возникновой тарифной политики Дональда Трампа.
Трёхлетний переходный этап для углеродного налога начался в 2023 году, чтобы дать промышленности время на сбор данных о выбросах CO2 и протестировать методики
С 2026 года импортёры из ЕС должны будут покупать и сдавать сертификаты CBAM, соответствующие выбросам CO2 при производстве их продукции. Тарифы на эти сертификаты аналогичны тем, что установлены на углеродном рынке ЕС, - примерно от 70 до 100 евро за тонну CO2.
Жан-Марк Жермен, генеральный директор компании Constellium, представляющей интересы алюминиевой промышленности, заявил, что CBAM в конечном итоге приведёт к повышению стоимости алюминия в Европе.
"CBAM в его нынешнем виде рискует ослабить конкурентоспособность европейского алюминия, не обеспечив значимого сокращения выбросов", - сказал Жермен.
Критики CBAM также утверждают, что система слишком обременительна, ссылаясь на сложности в точном измерении выбросов углерода.
Хайме Амоедо, исполнительный директор и соучредитель The ESG Institute, говорит, что импортёры стали, цемента, алюминия или удобрений из ЕС, вероятно, столкнутся с увеличением затрат, особенно в тех случаях, когда данные о выбросах неполные или основаны на значениях по умолчанию.
Пограничный налог ЕС на выбросы углекислого газа призван стать сигналом для стран вне блока, побуждая их к разработке аналогичных ограничений, использованию более чистых методов производства.
Блок настаивает на том, что новый закон предотвратит перемещение промышленных предприятий в страны с более низкими эконолгическими стандартами - явление, известное как "утечка углерода".
Однако налог неизбежно приведёт к росту производственных затрат, и европейские промышленники просят Европейскую комиссию помочь им смягчить потери.
