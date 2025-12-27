Латвийский турбизнес назвал то, что тормозит восстановление сильнее налогов

При этом, как отметил глава LVRA, отставание Латвии в региональной конкурентоспособности сейчас связано не с налоговыми ставками — в странах Балтии они сопоставимы. Решающим фактором он назвал то, что Литва и Эстония целенаправленно больше вкладывают в привлечение иностранных гостей, международный маркетинг, развитие профессиональных мероприятий и конференций, а также продвижение экспортоспособных туристических продуктов. По словам Калниньша, эти инвестиции примерно в 3-4 раза превышают вложения Латвии и обеспечивают больший поток гостей, более длительное пребывание и более высокую совокупную экономическую отдачу.