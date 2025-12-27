Латвийский турбизнес назвал то, что тормозит восстановление сильнее налогов
В индустрии гостеприимства общие показатели все еще не достигли допандемийного уровня, сообщил агентству LETA президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш.
По его словам, 2025 год для отрасли в Латвии прошел с устойчивым восстановлением и постепенным ростом спроса. Число гостей и количество проведенных ночей продолжают увеличиваться, а сегмент иностранных гостей постепенно укрепляет свое экономическое значение.
Однако, как отметил Калниньш, совокупные показатели пока не вернулись на допандемийный уровень — особенно в таких категориях, как профессиональные мероприятия и длительное пребывание, которые являются решающими для роста отрасли и ее вклада в бюджет.
Калниньш подчеркнул, что сектор гостеприимства в Латвии — важная часть экспорта услуг и значимый элемент экономического оборота в стране. По его словам, потребление иностранных гостей напрямую увеличивает доходы государства, поэтому отрасль следует рассматривать как экспортный инструмент, а не только как сегмент внутреннего потребления.
Среди ключевых вызовов 2025 года он назвал высокие издержки, доступность рабочей силы, предсказуемость административной среды и влияние теневой экономики. Калниньш добавил, что для легального бизнеса это означает более сложные инвестиционные решения и ограниченные возможности для модернизации услуг, подготовки сотрудников и повышения качества. Наличие теневой экономики, по его оценке, препятствует честной конкуренции и снижает поступления в государственный бюджет.
При этом, как отметил глава LVRA, отставание Латвии в региональной конкурентоспособности сейчас связано не с налоговыми ставками — в странах Балтии они сопоставимы. Решающим фактором он назвал то, что Литва и Эстония целенаправленно больше вкладывают в привлечение иностранных гостей, международный маркетинг, развитие профессиональных мероприятий и конференций, а также продвижение экспортоспособных туристических продуктов. По словам Калниньша, эти инвестиции примерно в 3-4 раза превышают вложения Латвии и обеспечивают больший поток гостей, более длительное пребывание и более высокую совокупную экономическую отдачу.
Он привел и оценку вклада туризма в экспорт: в Литве он достигает 1,8 млрд евро в год, в Эстонии — 1,5 млрд евро, в Латвии — 1,2 млрд евро. Калниньш подчеркнул, что показатель Латвии значителен и важен для экспортной структуры страны, но отстает от соседей именно из-за недостаточной стратегии международного маркетинга и привлечения гостей.
Говоря о приоритетах на следующий год, президент LVRA отметил необходимость предсказуемой предпринимательской среды, снижения теневой экономики, развития профессиональных услуг, обеспечения доступности рабочей силы и целенаправленной государственной политики по привлечению иностранных гостей.
Он также подчеркнул, что предприятия отрасли готовы инвестировать в качество услуг, цифровизацию и энергоэффективность, если будут понятные условия и долгосрочная административная и фискальная стабильность. По мнению Калниньша, восстановление возможно при усилении государственной стратегии по привлечению иностранных гостей и улучшении бизнес-среды — и при скоординированных действиях 2026 год может стать этапом полноценного роста по всей стране.