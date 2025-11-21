Вместо того, чтобы привлекать туристов, Латвия их отпугивает! Что мы с вами делаем не так?

Согласно данным статистики за третий квартал этого года, иностранных гостей в Латвии стало на 6-7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, если сравнивать оборот туристической индустрии с доковидным, то мы все еще отстаем от него на 14-15 процентов. И это отставание — самое большое среди всех стран Евросоюза, сообщает LSM+.