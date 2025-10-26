Депутат: "Не бывает туристов из России, не связанных с войной"

Он подчеркнул, что вместе с этим меняется и осознание моральной стороны вопроса: «Понимание растёт — нет ни одного российского туриста, который бы не имел отношение к войне». На вопрос, осознают ли чиновники в Брюсселе морально-этическую суть этой проблемы, Цепуритис ответил, что это не столько вопрос Еврокомиссии, сколько самих стран-членов. «Проблема в том, что не все государства готовы к тем шагам, на которые призывают страны Балтии — полностью “отрезать” туристические, а также рабочие визы для граждан России», — отметил он.