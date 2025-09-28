Про одному важному показателю в области туризма Латвия обошла почти все страны ЕС
В первой половине 2025 года в местах размещения туристов по всему ЕС было зафиксировано 1,279 миллиарда ночёвок, что на 2,3 % больше по сравнению с первыми 6 месяцами 2024 года (1,249 миллиарда).
На уровне стран наибольший рост ночёвок в первые 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался на Мальте (12,7 %), в Латвии (8,6 %) и Польше (8,5 %). Между тем, в Ирландии зафиксировано снижение (-3,5 %), а Германия (+0,2 %), Швеция (+0,5 %) и Бельгия (+0,9 %) показали минимальный рост.
Иностранные посетители (нерезиденты страны, как из ЕС, так и из-за его пределов) составили почти половину (48,0 %) всех ночёвок в первой половине 2025 года, при этом наблюдались значительные различия между странами ЕС. Самая большая доля ночёвок иностранных гостей в начале года была зафиксирована на Мальте (93,6 %), на Кипре (93,1 %) и в Хорватии (87,6 %).
В то же время иностранные гости составляли менее пятой части ночёвок в Германии (18,5 %), Польше (19,2 %) и Румынии (20,2 %).
Наибольший прирост ночёвок иностранных гостей был зафиксирован на Мальте (+13,0 %), в Латвии (+12,8 %) и Финляндии (+12,3 %). В противоположность этому, Ирландия (-6,1 %), Швеция (-5,3 %) и Германия (-2,9 %) были единственными странами, где наблюдалось снижение.
