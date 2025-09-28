Про одному важному показателю в области туризма Латвия обошла почти все страны ЕС

Иностранные посетители (нерезиденты страны, как из ЕС, так и из-за его пределов) составили почти половину (48,0 %) всех ночёвок в первой половине 2025 года, при этом наблюдались значительные различия между странами ЕС. Самая большая доля ночёвок иностранных гостей в начале года была зафиксирована на Мальте (93,6 %), на Кипре (93,1 %) и в Хорватии (87,6 %).