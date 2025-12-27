Лечить станет страшно: новые поправки могут оставить детей без врачей
Государственная полиция предупреждает: предлагаемые депутатами поправки об уголовной ответственности за смену пола несовершеннолетних могут привести к сокращению специалистов, затруднить диагностику и оставить детей с гендерной дисфорией без необходимой поддержки.
При определении уголовной ответственности, связанной с изменением пола у несовершеннолетних, существует риск, что может сократиться число специалистов, работающих с вопросами гендерной идентичности, и дети, у которых действительно есть гендерная дисфория или другие сложные психологические состояния, могут остаться без поддержки. Так оценивают в Государственной полиции подготовленные оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (LPV) поправки к Уголовному закону.
Государственная полиция в письме Юридической комиссии Сейма указывает, что, по ее пониманию, процесс смены пола является как медицински, так и психологически сложным. Как отмечают в полиции, процесс смены пола у детей и подростков происходит только после длительной и тщательной оценки специалистами, обычно в несколько этапов, которые часто являются обратимыми, и с соблюдением международных медицинских руководств, предусматривающих, что хирургические необратимые операции несовершеннолетним не проводятся.
Поэтому вопрос об уголовной ответственности за медицинскую смену пола у детей на практике касался бы нелегальной практики, не соответствующей руководствам, а не деятельности лицензированных врачей. В полиции обращают внимание, что в предлагаемой редакции статьи они усматривают определенное сходство со статьей 135 Уголовного закона «Незаконное проведение аборта». По мнению Государственной полиции, эта норма должна быть согласована с положениями Закона о лечении.
Также полиция указывает, что предлагаемая статья о введении уголовной ответственности в медицинской сфере, касающаяся детей и процедур гендерного перехода, может вызвать ряд практических, юридических и медицинских проблем. Например, опасаясь уголовной ответственности, врач может воздержаться от оказания диагностической, психологической помощи или консультаций, поскольку гормональная терапия и часть процедур используются и для других диагнозов.
В полиции отмечают, что неправильная или недостаточная диагностика может нанести необратимый вред. Например, блокаторы пубертата могут применяться при преждевременном половом созревании, а гормональная терапия может быть необходима для лечения эндокринных заболеваний. Доказать, что гормональная терапия проводилась именно с целью смены пола, в отдельных случаях может быть проблематично, если у ребенка есть и другие заболевания, подчеркивают в полиции.
Государственная полиция также указывает, что при применении поправок в будущем в предложенной депутатами редакции, которая включает конкретные методы терапии, по мере развития медицины могут возникнуть проблемы, если с целью смены пола у ребенка будет применен какой-либо другой метод или терапия под иным названием.
Как сообщалось, в середине сентября парламентарии передали на рассмотрение Юридической комиссии поправки к Уголовному закону, разработанные оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (LPV), которыми предлагается установить наказания, связанные со сменой пола у несовершеннолетних.
Ранее ассоциация Papardes zieds заявляет, что предлагаемые уголовные санкции за смену пола несовершеннолетними не соответствуют реальной клинической практике: в Латвии такие вмешательства крайне редки и необратимые операции не проводятся.