Лечить станет страшно: новые поправки могут оставить детей без врачей

По мнению Государственной полиции, существует риск, что может сократиться число специалистов, работающих с вопросами гендерной идентичности, и дети, у которых действительно есть гендерная дисфория или другие сложные психологические состояния, могут остаться без поддержки. Также есть риск, что дети будут скрывать проблемы, в результате не получая помощи, а также может возрасти риск «самолечения» (нелегальные гормоны, препараты, купленные в интернете) и возникнуть трудности в преодолении кризисных состояний без поддержки специалиста, подчеркивают в Государственной полиции.