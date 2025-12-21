Papardes zieds: желая ограничить смену пола несовершеннолетних, оппозиция решает проблему, которой в Латвии нет
Ассоциация Papardes zieds заявляет, что предлагаемые партией "Латвия на первом месте" (Latvija pirmajā vietā - LPV) уголовные санкции за смену пола несовершеннолетними не соответствуют реальной клинической практике: в Латвии такие вмешательства крайне редки и необратимые операции не проводятся.
Партии, предложившие изменения в законодательстве для ограничения смены пола несовершеннолетними, взялись решать проблему, которая в системе здравоохранения Латвии не существует, сделала вывод ассоциация Papardes zieds, призвавшая Юридическую комиссию Сейма не продвигать на дальнейшее рассмотрение в парламенте подготовленные оппозиционной партией LPV поправки к Уголовному закону, которыми предлагается установить наказания, связанные со сменой пола несовершеннолетних.
Как отмечается в письме, организация подготовила свою позицию, поскольку Юридическая комиссия пригласила Papardes zieds высказать мнение по данному законопроекту. Чтобы дать более информированную оценку, Papardes zieds консультировалась с представителями Детской клинической университетской больницы (BKUS), поскольку данный вопрос напрямую не связан с основной сферой деятельности организации.
Papardes zieds пришла к выводу, что существуют международно признанные рекомендации, которые соответствуют клинической практике Латвии. Европейские и мировые профессиональные организации рекомендуют проявлять особую осторожность при лечении несовершеннолетних, отдавая приоритет психосоциальным вмешательствам, мультипрофессиональной оценке и учету аспектов развития.
Как указывают в ассоциации, клиническая практика в Латвии является очень консервативной и ориентированной на психосоциальный подход. Несовершеннолетним пациентам с нарушениями гендерной идентичности, включая транссексуализм, предоставляется психиатрическая помощь и мультипрофессиональная реабилитация с акцентом на психосоциальные вмешательства, снижение дистресса, улучшение функционирования и лечение сопутствующих психических расстройств.
Биологические вмешательства, такие как блокировка пубертата или кросс-гормональная терапия, рассматриваются лишь в исключительных случаях после детальной и повторной оценки мультипрофессиональными консилиумами, когда психосоциальные методы не обеспечили достаточного улучшения и существуют высокие риски, связанные с гендерной дисфорией. Данные свидетельствуют, что такие вмешательства крайне редки, и в Латвии за последние десять лет они применялись лишь в нескольких случаях, отмечают в ассоциации.
Papardes zieds указывает, что введение таких норм может негативно повлиять на уход за пациентами. В ассоциации подчеркивают, что широко сформулированные поправки законопроекта — «любого рода лечение, направленное на смену пола» — могут создать неясность и правовую осторожность среди медицинских работников, затрудняя диагностику, лечение и доступ к психосоциальной поддержке. В результате существует риск, что психоэмоциональные трудности у несовершеннолетних не будут своевременно выявлены и вылечены, что увеличит риски самоповреждений и суицидального поведения, отмечают в ассоциации.
По мнению ассоциации, применение уголовно-правовых санкций является ненужным и не соответствует реальной ситуации в Латвии. Клинические данные Латвии свидетельствуют, что гендерно подтверждающие медицинские вмешательства для несовершеннолетних не являются широко распространенными и применяются лишь в крайне редких случаях. «Не существует реальных случаев проведения необратимых хирургических вмешательств несовершеннолетним. Они не предлагаются и не рекомендуются. Соответственно, предлагаемые в законопроекте нормы не соответствуют реальной клинической ситуации и не основаны на данных. Они решают проблему, которая в системе здравоохранения Латвии не существует», — отмечает Papardes zieds.
Как сообщалось, в середине сентября парламентарии передали на рассмотрение Юридической комиссии подготовленные оппозиционной партией LPV поправки к Уголовному закону, которыми предлагается установить наказания, связанные со сменой пола несовершеннолетних.