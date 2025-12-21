Papardes zieds: желая ограничить смену пола несовершеннолетних, оппозиция решает проблему, которой в Латвии нет

По мнению ассоциации, применение уголовно-правовых санкций является ненужным и не соответствует реальной ситуации в Латвии. Клинические данные Латвии свидетельствуют, что гендерно подтверждающие медицинские вмешательства для несовершеннолетних не являются широко распространенными и применяются лишь в крайне редких случаях. «Не существует реальных случаев проведения необратимых хирургических вмешательств несовершеннолетним. Они не предлагаются и не рекомендуются. Соответственно, предлагаемые в законопроекте нормы не соответствуют реальной клинической ситуации и не основаны на данных. Они решают проблему, которая в системе здравоохранения Латвии не существует», — отмечает Papardes zieds.