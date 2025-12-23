Эксперты популярно объяснили, чем на самом деле Рига лучше Таллина и Вильнюса
Рига выигрывает у Вильнюса и Таллина по ряду показателей — начиная с соотношения цены и качества недвижимости и заканчивая транспортной доступностью и ситуацией на рынке труда.
Группа компаний KA Invest провела сравнение рынка аренды однокомнатных квартир и студий в трех балтийских столицах — Риге, Таллине и Вильнюсе. Анализ охватывает три месяца — сентябрь, октябрь и декабрь, что позволяет получить устойчивое представление о ситуации после летнего сезона. Результаты вновь подтверждают: Рига сохраняет лидерские позиции как самый доступный город региона в сфере аренды жилья.
Квартиры до 300 евро
Согласно данным KA Invest, сразу после летнего сезона, в сентябре, количество предложений в ценовом сегменте до 300 евро было следующим.
- Рига — 91 объект.
- Таллин — 40 объектов.
- Вильнюс — 4 объекта.
Таким образом, в Риге число недорогих предложений более чем в два раза превышало показатель Таллина и почти в 20 раз — показатель Вильнюса.
Тенденция сохранялась и позже. В октябре в ценовом сегменте до 300 евро были доступны:
- Рига — 124 объекта.
- Таллин — 54 объекта.
- Вильнюс — 18 объектов.
В декабре разница также оставалась существенной:
- Рига — 171 объект.
- Таллин — 50 объектов.
- Вильнюс — 31 объект.
При этом, как подчеркивают в KA Invest, речь идет не только о окраинах — такие предложения встречаются и в центре Риги. Например, на улице Авоту, 76, в отреставрированном здании 1899 года постройки — памятнике архитектуры — студия площадью 33 кв. м сдается за 300 евро в месяц.
В Вильнюсе и Таллине за 300 евро в настоящее время невозможно арендовать жилье в удовлетворительном состоянии в отреставрированных зданиях в центре города. Аналогичные варианты в Вильнюсе стоят от 600 евро, а в Таллине — от 700 евро. В среднем арендная плата в соседних столицах на 40–60% выше, а в отреставрированных домах в центре города разница может превышать даже двукратный уровень.
Почему Рига выигрывает
Эксперты указывают, что именно благодаря соотношению цены и качества Рига на протяжении многих лет входит в международные рейтинги самых доступных европейских городов. Одним из ключевых преимуществ является самая высокая в Европе концентрация зданий в стиле югендстиль, что формирует уникальную городскую среду и привлекает туристов.
Дополнительным фактором является высокая оценка Риги как города, удобного для пешеходов. В рейтинге известной консалтинговой компании Insider Monkey «30 самых удобных для пешеходов городов мира», в котором сравнивались 30 крупных и популярных городов мира, Рига заняла второе место, уступив лишь Флоренции. Таллин занял 7-е место.
Аэропорт и транспорт как фактор спроса
Существенным преимуществом Риги является аэропорт, который регулярно входит в рейтинги лучших аэропортов Восточной Европы. В рейтинге международного агентства Skytrax (World Airport Awards) Рига занимает пятое место, уступая Таллину. Однако количество прямых рейсов из Риги значительно выше.
Это делает город более привлекательным для туристов, экспатриантов и международных специалистов и напрямую влияет на спрос на арендное жилье. Следует отметить, что Вильнюс в этот рейтинг включен не был.
Работа, бизнес и рынок недвижимости
По уровню заработных плат Рига пока уступает Вильнюсу и Таллину, однако по количеству вакансий способна с ними конкурировать. Более низкие доходы в значительной степени компенсируются доступными арендными ценами.
В последние годы в Риге активно развиваются IT-компании, растет рынок офисной недвижимости: недавно были открыты 5–6 офисных центров класса А, что способствовало притоку иностранных специалистов и повлияло на структуру арендаторов — доля нерезидентов продолжает расти.
По совокупности всех показателей — доступности жилья, соотношения цены и качества, транспортной инфраструктуры и городской среды — Рига по-прежнему остается самым привлекательным рынком аренды среди балтийских столиц.
«Рига продолжает выигрывать по соотношению цены и качества для арендаторов, — резюмируют эксперты. — Это делает город конкурентоспособным как для жителей Латвии, так и для тех, кто рассматривает переезд».
В то же время, несмотря на многочисленные преимущества, у Риги есть и слабое место — состояние исторической деревянной застройки в центральных районах. В настоящее время сотни деревянных зданий находятся в неудовлетворительном состоянии и портят архитектурный облик столицы.
