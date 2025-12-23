Эксперты популярно объяснили, чем на самом деле Рига лучше Таллина и Вильнюса

В Вильнюсе и Таллине за 300 евро в настоящее время невозможно арендовать жилье в удовлетворительном состоянии в отреставрированных зданиях в центре города. Аналогичные варианты в Вильнюсе стоят от 600 евро, а в Таллине — от 700 евро. В среднем арендная плата в соседних столицах на 40–60% выше, а в отреставрированных домах в центре города разница может превышать даже двукратный уровень.