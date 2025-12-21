Новый порядок въезда в ЕС вызвал хаос и огромные очереди в аэропортах. А что происходит в Рижском аэропорту?
С октября при въезде в ЕС для граждан третьих стран действуют новые правила прохождения пограничного контроля, что на практике вылилось в страшные очереди и многочасовые ожидания для путешественников.
Путешественники стоят
Как сообщают европейские СМИ, систему частично начали внедрять с 12 октября, а уже 10 апреля 2026 года она должна заработать полностью.
Система предусматривает автоматизацию проверки личности путешественника, чтобы уменьшить долю ручной проверки документов. Однако для этого данные путешественника уже должны быть внесены в автоматизированную систему. Поэтому при первом въезде иностранца на территорию ЕС его биометрические данные приходится вносить в систему вручную, что повлекло огромные очереди в аэропортах и наземных пунктах пропуска.
В соцсетях путешественники массово жалуются на очереди, ожидание в которых может достигать нескольких часов. Особенно сложная ситуация в популярных туристических странах, таких как Испания и Португалия, где есть большой поток иностранных гостей. По данным португальских СМИ, кое-где администрация аэропортов размышляет над тем, чтобы временно отказаться от новых правил на рождественские праздники, когда поток гостей особенно велик.
Серьезная угроза
Международный совет аэропортов (ACI), базирующийся в Брюсселе, призвал к срочному пересмотру новых правил въезда в ЕС. Там констатировали, что из-за сбора биометрических данных граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону, среднее время прохождения пограничного контроля в аэропортах увеличилось на 70%. По данным ACI, особенно критической ситуация является в аэропортах Франции, Германии, Греции, Исландии, Италии, Португалии и Испании.
Кроме того выяснилось, что сама автоматизированная система EES уязвима к многочисленным внешним факторам, таким как перебои с электроснабжением.
Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец отметил, что путешественники уже сейчас сталкиваются со значительным дискомфортом, хотя пока правила требуют вносить в автоматизированную систему данные только каждого десятого иностранца. Когда же с 9 января регистрировать в системе надо будет уже каждого третьего путешественника, ситуация обострится еще больше. Янковец предупредил, что если эти проблемы не будут решены, это может повлечь даже серьезные угрозы безопасности.
А что в Риге?
Никаких сообщения о хаосе в Рижском аэропорту пока не поступало. Число прибывающих в Латвию из третьих стран невелико, особенно после того, как власти ЛР перестал выдавать визы гражданам РФ и Беларуси.
Тем не менее, как ранее писал Otkrito.lv, латвийских авиапассажиров предупредили, что новая система на начальном этапе может затронуть и граждан стран ЕС, которые путешествуют в третьи страны или возвращаются из них: им также стоит быть готовыми к более долгим проверкам из-за возможных очередей.