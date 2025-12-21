Новый порядок въезда в ЕС вызвал хаос и огромные очереди в аэропортах. А что происходит в Рижском аэропорту?

Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец отметил, что путешественники уже сейчас сталкиваются со значительным дискомфортом, хотя пока правила требуют вносить в автоматизированную систему данные только каждого десятого иностранца. Когда же с 9 января регистрировать в системе надо будет уже каждого третьего путешественника, ситуация обострится еще больше. Янковец предупредил, что если эти проблемы не будут решены, это может повлечь даже серьезные угрозы безопасности.