Сегодня в Латвии начал действовать новый порядок въезда в страну. Авиапассажиров предупредили о возможных очередях
Сегодня во всех странах Европейского союза начинает действовать новая Система въезда и выезда (IIS), предназначенная для граждан третьих стран, путешествующих с целью краткосрочного пребывания.
Как сообщили в латвийской пограничной охране, IIS представляет собой автоматизированную информационную систему, предназначенную для регистрации граждан третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешние границы европейских государств с целью краткосрочного пребывания. Под гражданином третьей страны в контексте IIS понимается лицо, не являющееся гражданином ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.
Краткосрочным пребыванием считается нахождение в течение до 90 дней в любом 180-дневном периоде, включая все дни пребывания в странах Европы, использующих IIS.
Система заменит существующую практику проставления штампов в паспортах на цифровой механизм регистрации, который автоматически фиксирует данные о въезде и выезде. В долгосрочной перспективе это обеспечит более быстрый и эффективный контроль на границе, поскольку проверки будут выполняться автоматически и с меньшим объемом ручной работы.
При первом пересечении границы, когда будут регистрироваться биометрические данные гражданина третьей страны, процесс проверки может занять больше времени, чем обычно, однако после первичной регистрации повторное пересечение границы будет происходить быстрее и удобнее. Одновременно новая система поможет предотвращать незаконную миграцию, так как позволит точно фиксировать, какие лица въезжают и выезжают из Шенгенской зоны.
Как ранее уже сообщал Otkrito.lv, новая система на начальном этапе может затронуть и граждан стран ЕС, которые путешествуют в третьи страны или возвращаются из них: им также стоит быть готовыми к более долгим проверкам из-за возможных очередей (но не из-за сбора данных). В связи с приближающимися школьными каникулами пассажирам рекомендуется заранее планировать время в аэропорту и учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля.
Чтобы избежать очередей, гражданам ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии с биометрическими паспортами рекомендуется использовать автоматические ворота контроля в аэропорту Риги (ABC-vārti). Ими можно пользоваться при въезде начиная с 14 лет, а при выезде — с 18 лет. Для этого обязательно нужен паспорт, ID-карта не подходит.