Население предупредили об очередях в рижском аэропорту из-за введения новой системы пересечения границы
С 12 октября 2025 года в Латвии, как и в других странах Европы, начнет действовать новая Система въезда/выезда (IIS). Она предназначена для граждан третьих стран, но может затронуть и граждан Латвии. Об этом сообщают латвийские пограничники.
Согласно новым правилам, если гражданин третьей страны впервые после запуска IIS пересекает границу, он должен будет предоставить свои персональные данные пограничникам. Сотрудники пограничной службы снимут отпечатки пальцев и сделают фотографию лица. Эта информация будет сохранена в цифровом файле. Государственная пограничная служба призывает граждан третьих стран учитывать дополнительное время на прохождение контроля.
Новая система на начальном этапе может затронуть и граждан стран ЕС, которые путешествуют в третьи страны или возвращаются из них: им также стоит быть готовыми к более долгим проверкам из-за возможных очередей (но не из-за сбора данных). В связи с приближающимися школьными каникулами пассажирам рекомендуется заранее планировать время в аэропорту и учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля.
Чтобы избежать очередей, гражданам ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии с биометрическими паспортами рекомендуется использовать автоматические ворота контроля в аэропорту Риги (ABC-vārti). Ими можно пользоваться при въезде начиная с 14 лет, а при выезде — с 18 лет. Для этого обязательно нужен паспорт, ID-карта не подходит.
Если гражданин третьей страны повторно пересекает границу страны, использующей IIS, его отпечатки пальцев и фото уже будут зарегистрированы. В этом случае потребуется лишь верификация данных — проверка отпечатков или изображения лица, что займет меньше времени. При необходимости данные могут быть исправлены или дополнены в соответствии с Регламентом ЕС 2017/2226 о создании IIS.
Государственная пограничная служба напоминает, что IIS будет вводиться поэтапно, а полная работа системы будет обеспечена с 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран в паспорта продолжат ставить штампы о въезде и выезде, а также регистрировать данные в IIS.