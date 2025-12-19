"Повышение налогов станет неизбежным": к властям Латвии обратились с жестким заявлением

Вице-президент Балтийского института корпоративного управления Андрис Графс отмечает: «Если управление государственными предприятиями ухудшится, мы вернемся туда, откуда когда-то с трудом выбрались: политические “свои” на должностях, коррупция, скандалы и фиктивные сотрудники. Без принятия стратегически важных для государства решений инвестиции проходят мимо латвийской экономики, поскольку просто некуда вкладывать. В результате стагнация продолжится, еще больше отдаляя Латвию от уровня развития Эстонии и Литвы. Обо всех решениях мы будем узнавать случайно, уже постфактум, когда они приняты за закрытыми дверями и обществу неизвестно, кому они выгодны. Успешных результатов не будет, а государственные предприятия станут все менее эффективными и прибыльными. И в конечном итоге люди утратят веру в то, что государство вообще способно разумно хозяйствовать».