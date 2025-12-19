"Повышение налогов станет неизбежным": к властям Латвии обратились с жестким заявлением
В рамках предпринимательской инициативы «Поднимать государство, а не налоги» президенту государства, премьер-министру, четырем комиссиям Сейма, Государственной канцелярии и Совету по конкурентоспособности направлено открытое письмо с призывом не откладывать существенные изменения в управлении государственными предприятиями. В письме указано, что без наведения порядка в государственных компаниях стагнация продолжится, а повышение налогов в будущем станет неизбежным.
Вице-президент Балтийского института корпоративного управления Андрис Графс отмечает: «Если управление государственными предприятиями ухудшится, мы вернемся туда, откуда когда-то с трудом выбрались: политические “свои” на должностях, коррупция, скандалы и фиктивные сотрудники. Без принятия стратегически важных для государства решений инвестиции проходят мимо латвийской экономики, поскольку просто некуда вкладывать. В результате стагнация продолжится, еще больше отдаляя Латвию от уровня развития Эстонии и Литвы. Обо всех решениях мы будем узнавать случайно, уже постфактум, когда они приняты за закрытыми дверями и обществу неизвестно, кому они выгодны. Успешных результатов не будет, а государственные предприятия станут все менее эффективными и прибыльными. И в конечном итоге люди утратят веру в то, что государство вообще способно разумно хозяйствовать».
В открытом письме высших должностных лиц государства и разработчиков политики призывают ознакомиться с предложенными решениями и принять крайне необходимые решения, чтобы обеспечить более разумное и отвечающее интересам общества хозяйствование в принадлежащих государству предприятиях.
В письме предложены пять шагов по улучшению ситуации, чтобы государство действовало разумнее — не повышало налоги, а приводило в порядок государственные предприятия, позволяя им расти, создавать добавленную стоимость, выходить на экспортные рынки, больше зарабатывать и тем самым способствовать развитию государства.
Должностных лиц призывают пересмотреть перечень государственных предприятий, оценив, какие из них действительно служат исключительно общественным интересам, а какие могут работать на свободном рынке без участия государства; вывести часть акций государственных компаний на биржу; формировать профессиональные правления и советы; усиливать советы в крупных компаниях по примеру большинства европейских стран для предотвращения скандалов, коррупции и необоснованного политического вмешательства; а также централизовать управление коммерческими государственными предприятиями, поскольку в настоящее время каждое министерство управляет «своими» компаниями, что часто приводит к неоправданному политическому влиянию и принятию решений в узких интересах.
