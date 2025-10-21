В Латвии предлагают ввести налог, который придется платить многим жителям страны
В настоящее время в Латвии акцизный налог применяется только к сладким напиткам, однако родительская организация совместно с медиками призывает распространить этот налог и на другие продукты с высоким содержанием сахара — например, сладкие йогурты, кондитерские изделия и завтраки из злаков. Такой шаг, по мнению активистов, помог бы снизить риски ожирения среди детей и взрослых, улучшить здоровье населения и в долгосрочной перспективе сократить расходы на здравоохранение.
В Латвии растут показатели ожирения
В Латвии увеличивается уровень ожирения как среди взрослых, так и среди детей, что создает серьезные риски для общественного здоровья. Избыточный вес и ожирение в Латвии встречаются значительно чаще, чем в среднем по Европейскому союзу: почти 60% жителей в возрасте от 15 до 74 лет имеют лишний вес, а каждый пятый ребенок страдает от повышенной массы тела (данные Центра профилактики и контроля заболеваний, 2022 год).
Эти показатели означают все большую нагрузку на систему здравоохранения. «Расширение налога на сахар стало бы практичным и устойчивым шагом, который помог бы снизить риски для здоровья общества и одновременно создать более справедливую и благоприятную для здоровья налоговую систему», — подчеркивает организация Vecāku organizācija mammām un tētiem.
Родители - за сахарный налог
Согласно опросу, проведенному этой осенью родительской организацией, 59% родителей поддерживают введение акцизного налога на продукты с высоким содержанием добавленного сахара, а 83% согласны с тем, что ожирение является серьезной проблемой в Латвии. Кроме того, 69% участников опроса поддержали бы, если бы средства, полученные от налога на сахар, направлялись на профилактику и лечение последствий ожирения. Наибольшую поддержку — 85,7% — получил вариант, при котором одновременно снижается НДС на полезные продукты питания, такие как хлеб, яйца, молоко, свежее мясо, и повышается налог на продукты с высоким содержанием сахара.
«С помощью налоговых инструментов можно добиться значимых изменений для общественного здоровья. Если продукты с высоким содержанием сахара становятся дороже, а полезные — доступнее, семьям проще сделать правильный выбор. Это реальное вложение в будущее наших детей», — подчеркивают в Vecāku organizācija mammām un tētiem.
Как ранее писал Otkrito.lv, из-за нового налога жители Латвии стали покупать более дешевые автомобили. Получится ли такой же трюк с сахаром? Перейдет ли народ с тортов на ржаной хлеб?