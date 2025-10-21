В Латвии предлагают ввести налог, который придется платить многим жителям страны

Согласно опросу, проведенному этой осенью родительской организацией, 59% родителей поддерживают введение акцизного налога на продукты с высоким содержанием добавленного сахара, а 83% согласны с тем, что ожирение является серьезной проблемой в Латвии. Кроме того, 69% участников опроса поддержали бы, если бы средства, полученные от налога на сахар, направлялись на профилактику и лечение последствий ожирения. Наибольшую поддержку — 85,7% — получил вариант, при котором одновременно снижается НДС на полезные продукты питания, такие как хлеб, яйца, молоко, свежее мясо, и повышается налог на продукты с высоким содержанием сахара.