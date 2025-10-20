Из-за нового налога жители Латвии стали покупать более дешевые автомобили

Кроме того, содержание автомобиля становится все дороже — и не всегда предсказуемо. Когда-то казавшиеся приемлемыми расходы на содержание авто за последние годы существенно выросли. Замена и хранение шин в Риге сейчас в среднем обходятся в 100–150 евро дважды в год. Также подорожали услуги автосервиса, и рост этих затрат фактически не имеет границ.