Из-за нового налога жители Латвии стали покупать более дешевые автомобили
С 2025 года в Латвии вступили в силу новые ставки транспортного налога, предусматривающие более высокие платежи за автомобили с большим объемом выбросов CO₂ и более мощными двигателями, тогда как экономичные и экологичные машины облагаются пониженным налогом.
«Жители становятся все осторожнее, оценивая долгосрочные расходы на содержание автомобиля. Покупатели гораздо внимательнее взвешивают, будет ли конкретная модель выгодной не только с точки зрения расхода топлива, но и с учетом возможных будущих платежей, связанных с типом двигателя, количеством выбросов CO₂ или возрастом транспортного средства», — сообщают специалисты Europcar.
Эта тенденция особенно актуальна для малых предпринимателей и семей, для которых автомобиль является не только средством передвижения, но и рабочим инструментом, важной частью повседневной жизни.
Кроме того, содержание автомобиля становится все дороже — и не всегда предсказуемо. Когда-то казавшиеся приемлемыми расходы на содержание авто за последние годы существенно выросли. Замена и хранение шин в Риге сейчас в среднем обходятся в 100–150 евро дважды в год. Также подорожали услуги автосервиса, и рост этих затрат фактически не имеет границ.
"Нередко реальные расходы на обслуживание превышают изначально запланированный бюджет на 25–30% для легковых автомобилей и до 40% — для коммерческого транспорта, особенно при интенсивной эксплуатации", — отмечают специалисты.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии - бум дорогого потребления: население продолжает раскупать новые автомобили.