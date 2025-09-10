В Латвии - бум дорогого потребления: население продолжает раскупать новые автомобили

Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), за восемь месяцев этого года зарегистрированы 6196 грузовых автомобилей, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году за тот же период, 155 автобусов — на 44% меньше, а также 3374 мотоцикла и трицикла, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.