В Латвии - бум дорогого потребления: население продолжает раскупать новые автомобили
В Латвии в этом году за восемь месяцев зарегистрированы 43 264 новых легковых автомобиля, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), за восемь месяцев этого года зарегистрированы 6196 грузовых автомобилей, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году за тот же период, 155 автобусов — на 44% меньше, а также 3374 мотоцикла и трицикла, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первичная регистрация в январе–августе 2025 года проведена также для 1028 мопедов, что на 11,2% меньше, чем за восемь месяцев 2024 года, 68 квадрициклов — в 4,2 раза меньше, а также 5148 прицепов и полуприцепов, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Таким образом, в январе–августе 2025 года в Латвии впервые зарегистрированы в общей сложности 59 233 транспортных средства, что на 6,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
В 2024 году в Латвии впервые были зарегистрированы 81 280 транспортных средств, что на 6,1% меньше, чем в 2023 году. В их числе — 57 873 легковых автомобиля.