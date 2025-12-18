Министр культуры согласилась сохранить распределение финансирования MAF по видам медиа, но с условием

Предложенные Министерства культуры изменения предусматривали отказ от существующего распределения финансирования MAF по типам медиа — печатной прессе, радио, телевидению и интернет-медиа — и введение единого конкурса для всех национальных медиа. Это означало бы, что в дальнейшем медиа конкурировали бы в одной группе, где основным критерием оценки стало бы качество и общественная значимость контента и его влияние, а не формат медиа.