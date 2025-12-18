Министр культуры согласилась сохранить распределение финансирования MAF по видам медиа, но с условием
Министр культуры Агнесе Лаце согласилась продолжить распределение финансирования Фонда поддержки медиа (Mediju atbalsta fonds - MAF) по видам медиаформатов, «если они соответствуют минимальным критериям соответствия и качества». При этом представители министра не конкретизируют, что именно подразумевается под этими «минимальными критериями соответствия и качества».
Также представитель Фонда общественной интеграции (Sabiedrības integrācijas fonds - SIF)) Ивета Канцена заявила, что только после заседания совета SIF можно будет ознакомиться с утвержденными положениями MAF.
Лаце поясняет, что обсуждение MAF вызвало широкую реакцию со стороны организаций медиаотрасли. По ее словам, для Министерства культуры важно обеспечить независимость журналистов и способствовать развитию качественной журналистики, однако предложенные изменения в сфере MAF получили как поддержку, так и критику.
Как сообщалось ранее, Министерство культуры и Консультативный совет по медийной политике продвигали изменения в национальном конкурсе MAF, предлагая изменить порядок распределения финансирования, перейдя от прежнего распределения между видами медиа к «открытой конкурсной модели, способствующей конкуренции и качеству».
Предложенные Министерства культуры изменения предусматривали отказ от существующего распределения финансирования MAF по типам медиа — печатной прессе, радио, телевидению и интернет-медиа — и введение единого конкурса для всех национальных медиа. Это означало бы, что в дальнейшем медиа конкурировали бы в одной группе, где основным критерием оценки стало бы качество и общественная значимость контента и его влияние, а не формат медиа.
Цель предложения — способствовать честной конкуренции и адаптироваться к реалиям современной медиасреды, где границы между видами медиа размыты, аргументировало Министерство культуры. По мнению министерства, такие изменения сделали бы конкурс более соответствующим современной медиасреде, более конкурентоспособным и обеспечили бы более равные возможности для всех претендентов.
Изменения рассматривались на заседании совета SIF 5 декабря, однако в результате столкновения различных политических и предпринимательских интересов окончательные решения приняты не были.
Категорические возражения против изменений высказали Ассоциация вещательных организаций Латвии, Латвийская ассоциация издателей прессы и Латвийская ассоциация ассоциация региональных медиа, объединяющая электронные средства массовой информации и издателей печатной прессы.