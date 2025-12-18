Латвийская ассоциация издателей прессы возражает против изменений в МAF и обращается с открытым письмом к президенту
Латвийская ассоциация издателей прессы призвала немедленно остановить продвигаемые Министерством культуры изменения в работе Фонда поддержки СМИ (MAF) на 2026 год, заявив, что предложенная реформа подготовлена без учета мнения отрасли и без плавного перехода и может ударить по доступности общественно значимого контента и разнообразию СМИ.
Следующее письмо было направлено президенту Эдгару Ринкевичу и премьер-министру Эвике Силине:
"Латвийская ассоциация издателей прессы (LPIA), которая представляет большинство издателей печатных изданий, а также многие интернет-порталы, обращается к вам, чтобы выразить возражения отрасли по поводу предложений Министерства культуры о внесении изменений в работу Фонда поддержки СМИ в 2026 году, представленных на заседании Консультативного совета по медиаполитике 10 ноября 2025 года. Предложения были подготовлены без учета неоднократных призывов отрасли обеспечить постепенный переход к новой модели, а также при игнорировании мнения крупнейших национальных медийных организаций, которое многократно высказывалось на заседаниях Консультативного совета по медиаполитике и в других рабочих форматах.
LPIA считает недопустимыми столь радикальные, поспешные и необоснованные изменения. Предлагаемые изменения могут привести к непредсказуемому негативному эффекту на доступность общественно значимого контента для общества, а также на разнообразие СМИ.
Мы представили компромиссное предложение о поэтапном и прогнозируемом переходе к иной модели поддержки: в следующем году большую часть финансирования распределять через конкурс, пропорционально уменьшив финансирование, предусмотренное для каждой группы СМИ, а оставшуюся часть — в качестве пилотного проекта — распределить по варианту, предложенному Министерством культуры. И только затем, оценив результаты, переходить к новой или иной модели, сохраняя предсказуемость.
Свое предложение мы обосновали как представителям Министерства культуры, так и представителям SIF (Фонда интеграции общества) в ходе переговоров, однако ответственные должностные лица в Министерстве культуры игнорируют возражения отрасли и не учитывают последствия, которые предложенная Министерством культуры модель может нанести отрасли в будущем.
Мы хотим подчеркнуть, что LPIA поддерживает усилия председателя совета SIF по конструктивному и логичному решению вопроса, поскольку именно на заседании совета SIF возникла идея рационального компромиссного варианта положения Фонда поддержки СМИ.
Призываем немедленно остановить продвижение предложений Министерства культуры относительно изменения модели работы Фонда поддержки СМИ в 2026 году. Просим прислушаться к представителям отрасли и не допустить принятия поспешного решения, которое необоснованно ограничит медийную отрасль.
С уважением, председатель правления Латвийский ассоциации издателей прессы Марис Анчс".