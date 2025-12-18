Латвийская ассоциация издателей прессы возражает против изменений в МAF и обращается с открытым письмом к президенту

"Латвийская ассоциация издателей прессы (LPIA), которая представляет большинство издателей печатных изданий, а также многие интернет-порталы, обращается к вам, чтобы выразить возражения отрасли по поводу предложений Министерства культуры о внесении изменений в работу Фонда поддержки СМИ в 2026 году, представленных на заседании Консультативного совета по медиаполитике 10 ноября 2025 года. Предложения были подготовлены без учета неоднократных призывов отрасли обеспечить постепенный переход к новой модели, а также при игнорировании мнения крупнейших национальных медийных организаций, которое многократно высказывалось на заседаниях Консультативного совета по медиаполитике и в других рабочих форматах.