Хочет ли Европейский союз заглянуть в наши кошельки? Что на самом деле стоит за планом введения цифрового евро
В социальных сетях уже не первый месяц циркулируют многочисленные слухи о цифровом евро. По мнению ряда пользователей, эта валюта будет использоваться для контроля финансовых операций и даже может угрожать личной свободе. Так ли это на самом деле?
Европейские институты целенаправленно продвигаются к введению цифрового евро, утверждая, что это нововведение защитит монетарную стабильность еврозоны, поможет противостоять монополии частных платежных систем и станет новым символом европейского единства.
В то же время вокруг цифрового евро нарастает критика и даже конспирологические теории. Некоторые потребители утверждают, что это инструмент государственного контроля над деньгами людей.
В ноябре в интернете появилась петиция, которая собрала более 388 000 подписей и призывала депутатов Европейского парламента и национальные правительства отказаться от цифрового евро.
Насколько обоснованы утверждения о том, что цифровой евро лишит жителей возможности эффективно контролировать свои деньги? Команда по проверке фактов Euronews из программы The Cube отправилась искать ответы.
Как будет работать цифровой евро?
На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о планах «подготовиться к возможному введению цифрового евро к 2029 году». Первые тесты могут начаться уже в середине 2027 года — но только в том случае, если депутаты Европейского парламента дадут на это зеленый свет.
В настоящее время наличные деньги являются единственным способом, с помощью которого жители могут хранить деньги Центрального банка. Цифровой евро позволит делать то же самое, но в цифровом кошельке, доступном, например, на смартфоне. С практической точки зрения расплачиваться в магазинах можно будет с помощью телефона, аналогично тому, как это происходит сегодня при использовании банковской карты. Однако платить цифровой картой и платить цифровыми евро — не одно и то же.
Карточные платежи — как физические, так и цифровые — обрабатываются через частные банки или поставщиков платежных услуг. В свою очередь цифровые евро будет эмитировать непосредственно Европейский центральный банк, без посредников. Этот способ оплаты будет дополнять наличные деньги, а не заменять их, выступая дополнительным выбором для потребителей и бизнеса.
Меньше свободы и больше контроля?
Несмотря на опасения некоторых экономистов и потребителей, проект, представленный президентом ЕЦБ Кристин Лагард, получает все более широкую политическую поддержку. На саммите еврозоны в октябре все его участники призвали ускорить прогресс в укреплении европейского монетарного суверенитета, экономической безопасности и конкурентоспособности платежного сектора. Тем не менее сохраняется обеспокоенность защитой пользовательских данных, особенно если рассматривать этот вопрос через призму Китая — страны, которая с 2020 года проводит масштабные испытания цифрового юаня.
ЕЦБ обещает найти баланс между отслеживаемостью и конфиденциальностью. Ожидается, что Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) также обеспечит гарантии для пользователей цифрового евро.
Бельгийский экономист Бруно Колман, который ранее предупреждал о потенциальных рисках контроля, связанных с цифровым евро, также выразил опасения по поводу возможности взлома. В интервью программе он напомнил, что «точкой входа для цифрового евро являются коммерческие банки — те, которые работают с частными лицами, предприятиями и государственными учреждениями». Это означает, что «банки, сами того не осознавая, могут быть использованы для отслеживания транзакций цифрового евро», - отметил эксперт.
Максимальная сумма, которую человек сможет хранить в цифровых евро на счете ЕЦБ, по общему мнению, составит около 3000 евро — то есть сравнительно небольшую сумму. Тем не менее, как указывает Колман, риск контроля «не равен нулю».
«Существует потенциальный риск утраты конфиденциальности, поскольку цифровые евро можно отслеживать, точно определяя, на что они используются», — подчеркнул он.
Следует также отметить, что точная юридическая база для цифрового евро пока не принята. Депутатам Европейского парламента до 2026 года предстоит разработать соответствующее регулирование, и это является необходимым условием для реализации проекта.
Цифровой евро критикуют и некоторые банкиры
Генеральный директор французского банка Crédit Mutuel Даниэль Бааль написал в LinkedIn, что цифровой евро «не соответствует ни одному из четких запросов общества» и не предлагает «никаких существенных преимуществ по сравнению с существующими способами платежей».
ЕЦБ возражает, что нововведение сможет защитить европейский рынок от иностранных поставщиков услуг. В настоящее время до 70 процентов этого рынка контролируют американские гиганты Visa и Mastercard. Колман отметил, что европейские коммерческие банки «используют Visa и Mastercard, даже если лицензия является американской».
Европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис подчеркнул важность обеспечения стратегической автономии Европы и независимости от иностранных платежных систем, особенно на фоне продолжающегося роста онлайн торговли.