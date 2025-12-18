Хочет ли Европейский союз заглянуть в наши кошельки? Что на самом деле стоит за планом введения цифрового евро

В настоящее время наличные деньги являются единственным способом, с помощью которого жители могут хранить деньги Центрального банка. Цифровой евро позволит делать то же самое, но в цифровом кошельке, доступном, например, на смартфоне. С практической точки зрения расплачиваться в магазинах можно будет с помощью телефона, аналогично тому, как это происходит сегодня при использовании банковской карты. Однако платить цифровой картой и платить цифровыми евро — не одно и то же.