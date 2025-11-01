Цифровой евро начнут вводить уже в 2027 году. А что будет с наличными?
Завершён подготовительный этап проекта цифрового евро, и уже в 2027 году может начаться пилотный проект, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Совет ЕЦБ принял решение перейти к следующему этапу разработки цифрового евро. Этот шаг последовал после успешного завершения подготовительной фазы, начатой в ноябре 2023 года, которая заложила основу для возможного выпуска цифрового евро, сообщает LSM.lv.
Решение Совета соответствует призыву европейских лидеров, прозвучавшему на саммите ЕС в октябре 2025 года, ускорить работу над цифровым евро.
Цифровой евро, по словам ЕЦБ, сохранит свободу выбора и право на конфиденциальность для граждан Европы, а также обеспечит денежный суверенитет и экономическую безопасность региона. Он будет способствовать инновациям в сфере платежей и сделает европейскую платежную систему более конкурентоспособной, устойчивой и инклюзивной.
Евросистема продолжит подготовительные работы, сохраняя гибкость в соответствии с поручениями лидеров стран еврозоны — максимально обеспечить готовность к возможному выпуску цифрового евро, при этом признавая, что законодательный процесс ещё не завершён.
Окончательное решение о выпуске цифрового евро и дате его запуска Совет ЕЦБ примет только после утверждения соответствующего законодательства. Если европейские законодатели одобрят регламент о создании цифрового евро в 2026 году, то пилотный проект и первые операции могут начаться уже к середине 2027 года. В этом случае вся евросистема должна быть готова к возможной эмиссии цифрового евро к 2029 году, уточнил ЕЦБ.
«Евро — наша общая валюта — надёжное доказательство европейского единства, — отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард. — Мы работаем над тем, чтобы его наиболее осязаемая форма — наличные евро — оставалась актуальной в будущем, обновляя дизайн банкнот и готовясь к выпуску цифровой валюты».
В ЕЦБ подчеркнули, что по мере изменения привычек потребителей и снижения объёма платежей наличными по сравнению с цифровыми операциями растёт необходимость в государственном цифровом платёжном средстве, которое дополняло бы наличные деньги.
Цифровой евро не заменит наличные, а дополнит их, обеспечив цифровым платежам такие преимущества, как простота, конфиденциальность, надёжность и доступность во всей еврозоне.
Помимо регламента о цифровом евро, ЕЦБ поддерживает и инициативу Еврокомиссии закрепить право граждан на оплату наличными. «Это не просто технический проект, а совместное усилие по подготовке европейской финансовой системы к требованиям будущего, — заявил член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, возглавляющий рабочую группу по цифровому евро. — Цифровой евро позволит людям пользоваться преимуществами наличных в цифровую эпоху. Это повысит устойчивость платёжной среды Европы, снизит расходы для торговцев и создаст платформу для инноваций и конкуренции среди частных компаний».
ЕЦБ сообщил, что окончательная стоимость разработки и внедрения цифрового евро будет зависеть от его итогового дизайна — архитектуры, компонентов и сопутствующих услуг. По предварительным оценкам, общие расходы на подготовительный этап и разработку составят около 1,3 миллиарда евро до момента возможной эмиссии в 2029 году. Ожидается, что ежегодные эксплуатационные расходы после запуска составят около 320 миллионов евро. Эти затраты покроет евросистема, как и расходы на изготовление и выпуск евро-банкнот, которые, подобно цифровому евро, считаются общественным благом. Предполагается, что они будут компенсированы доходами от эмиссии денег, даже если объём цифрового евро окажется небольшим по сравнению с количеством банкнот в обращении.