Цифровой евро начнут вводить уже в 2027 году. А что будет с наличными?

ЕЦБ сообщил, что окончательная стоимость разработки и внедрения цифрового евро будет зависеть от его итогового дизайна — архитектуры, компонентов и сопутствующих услуг. По предварительным оценкам, общие расходы на подготовительный этап и разработку составят около 1,3 миллиарда евро до момента возможной эмиссии в 2029 году. Ожидается, что ежегодные эксплуатационные расходы после запуска составят около 320 миллионов евро. Эти затраты покроет евросистема, как и расходы на изготовление и выпуск евро-банкнот, которые, подобно цифровому евро, считаются общественным благом. Предполагается, что они будут компенсированы доходами от эмиссии денег, даже если объём цифрового евро окажется небольшим по сравнению с количеством банкнот в обращении.