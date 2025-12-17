Новое расследование гибели парома "Эстония" проверило популярные "теории заговора" - вывод экспертов однозначен

"В итоговом отчете подчеркивается, что гибель парома "Эстония" не была вызвана одной основной причиной или отдельными действиями экипажа. Это был сложный системный сбой в судоходной отрасли, включавший в себя множество недостатков. К сожалению, эта катастрофа стала тревожным звонком для всей отрасли, поскольку инциденты, связанные с носовыми визорами, происходили и до нее, но информация о них не была широко распространена", - подчеркнул Роосипуу. Цепочка ошибок, начавшаяся с несовершенной нормативной базы, продолжившаяся в процессе проектирования и строительства судна, усугубленная недостаточным надзором и отклонениями при сертификации, а также практикой работы и культурой безопасности в морском секторе, создала ситуацию, в которой предотвратить катастрофу после проявления первых недостатков было практически невозможно.