Потепление сменится морозами: что латвийцам обещает прогноз погоды на Рождество

В ночь на субботу Латвию с северо-запада пересечет обширная зона осадков, больше дождей пройдет в Видземе и на западе Курземе, а в Латгале дождь ожидается днем. При слабом до умеренного юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +3...+8 градусов. В воскресенье обойдется без существенных осадков, воздух станет на градус-два прохладнее.