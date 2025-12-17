Рождество может встретить латвийцев снегом и холодом.
В Латвии
Сегодня 10:26
Потепление сменится морозами: что латвийцам обещает прогноз погоды на Рождество
В конце недели в Латвии ожидается потепление и дожди, но к Рождеству синоптики прогнозируют похолодание, снег и гололед, что может принести устойчивые морозы в последние дни декабря.
В четверг, 18 декабря, во многих местах ожидается туман, местами пройдут небольшие дожди. В пятницу осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит от 0 до +7 градусов, теплее всего будет в Курземе.
В ночь на субботу Латвию с северо-запада пересечет обширная зона осадков, больше дождей пройдет в Видземе и на западе Курземе, а в Латгале дождь ожидается днем. При слабом до умеренного юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +3...+8 градусов. В воскресенье обойдется без существенных осадков, воздух станет на градус-два прохладнее.
22-24 декабря возможны дождь и снег. Ожидается, что на Рождество или после праздников установятся устойчивые морозы, на части территории страны возможен гололед.