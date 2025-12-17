ВИДЕО: вот почему женщины в Латвии живут дольше! Жителей шокировало увиденное в Panorama Plaza

Тем временем Беате отмечает, что жила в этом жилом комплексе в 2022 году и уже тогда в этом месте практиковалась подобная работа. «Похоже, они продолжают эту практику годами. Мы жили в этих домах три или четыре года назад. У нас на шестом этаже так же мыли окна — без соблюдения каких-либо мер безопасности. После этого случая я больше не хотела вызывать мойщиков окон», — отмечает женщина.