ВИДЕО: вот почему женщины в Латвии живут дольше! Жителей шокировало увиденное в Panorama Plaza
Ажиотаж в социальных сетях вызвало видео, на котором запечатлен мужчина, который перелез через подоконник на 14-м этаже высотного здания Panorama Plaza, чтобы мыть окна.
«Главное — чтобы перед праздниками была чистота!» — отмечает автор на платформе Threads. На опубликованном им видео у рабочего не видно никаких средств безопасности, которые могли бы защитить мужчину в случае случайной ошибки. Излишне говорить, что увиденное шокировало многих.
«У меня при просмотре ноги подкосились», — отмечает Эдита. «Он кандидат на премию Дарвина», — считает Ральф. «Вот так и формируется статистика мужской смертности», — добавляет Илмар. Эвия указывает, что это из серии «сдаю мужа на час». А Виктория добавляет, что это отличная реклама для страховщиков.
Тем временем Беате отмечает, что жила в этом жилом комплексе в 2022 году и уже тогда в этом месте практиковалась подобная работа. «Похоже, они продолжают эту практику годами. Мы жили в этих домах три или четыре года назад. У нас на шестом этаже так же мыли окна — без соблюдения каких-либо мер безопасности. После этого случая я больше не хотела вызывать мойщиков окон», — отмечает женщина.
Представители Panorama Residence в комментарии Jauns.lv указывают, что занимаются только продажей квартир, а вопрос мытья окон не относится к их компетенции. «Любой житель может заказать мытье окон в своей квартире, и мы не можем это контролировать. Так что это вопрос собственников или арендодателей квартир», — подчеркивает компания.