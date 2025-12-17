Рига до асфальта и перестроек: в Сети появились уникальные фото столицы из прошлого века

Руководитель Бюро по сохранению культурно-исторического наследия Янис Берзиньш отмечает, что значительная часть материалов запечатлела не только исторический облик города до преобразований, но и «промежуточные» моменты развития — кадры между исчезающей и формирующейся Ригой, нередко с самими рижанами в роли главных героев. В качестве примеров он приводит фотографию Н. Судрабиньша 1965 года с реконструкцией Рижского центрального вокзала и снимок Р. Йохансона 1939 года, где зафиксирована замена покрытия на улице Бривибас — с исторической брусчатки на асфальт.