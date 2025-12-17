Рига до асфальта и перестроек: в Сети появились уникальные фото столицы из прошлого века
Рижская дума начала оцифровку исторических фотографий и открыток, чтобы сохранить и сделать доступной информацию о культурно-историческом наследии столицы. В рамках проекта планируется обработать около 10 000 уникальных изображений из архива Департамента городского развития — материалов, которые фиксируют изменения исторической застройки и развитие городской среды.
Формирование этой коллекции началось в 1968 году, когда была создана Рижская инспекция по охране архитектурных памятников. За десятилетия были собраны и сохранены разнообразные документы и носители, не относящиеся напрямую к строительной документации. Бюро по сохранению культурно-исторического наследия Департамента городского развития провело инвентаризацию фонда и отобрало наиболее ценные единицы — качественные, оригинальные и уникальные материалы, отражающие эволюцию Риги в XX веке.
Всего в департаменте накоплено более 11 000 фотографий, свыше 1100 открыток, более 2000 фоторепродукций, а также другие исторические материалы: пленки с фотонегативами, газетные и журнальные вырезки, фотоальбомы, планы, чертежи и т. д. Сканирование фотографий и открыток планируется завершить в начале 2026 года, после чего начнется подготовка описаний и метаданных. Затем цифровые копии передадут на хранение в цифровую библиотеку и обеспечат их публикацию онлайн.
Руководитель Бюро по сохранению культурно-исторического наследия Янис Берзиньш отмечает, что значительная часть материалов запечатлела не только исторический облик города до преобразований, но и «промежуточные» моменты развития — кадры между исчезающей и формирующейся Ригой, нередко с самими рижанами в роли главных героев. В качестве примеров он приводит фотографию Н. Судрабиньша 1965 года с реконструкцией Рижского центрального вокзала и снимок Р. Йохансона 1939 года, где зафиксирована замена покрытия на улице Бривибас — с исторической брусчатки на асфальт.
Оцифровка помогает сохранить уникальные свидетельства эпохи для будущих поколений и одновременно защитить оригиналы от повреждений и утраты. Цифровые копии служат резервом на случай уничтожения оригиналов, например из-за пожара или наводнения. Кроме того, проект расширяет доступ к наследию: оцифрованные материалы можно использовать для онлайн-публикаций, интерактивных инструментов, виртуальных выставок и учебных материалов.
Материалы будут постепенно публиковаться на портале digitalabiblioteka.lv, где дополнят уже размещенные почти 900 фотоматериалов. Это даст архитекторам, ландшафтным архитекторам, историкам, студентам и другим интересующимся более широкий доступ к свидетельствам о застроенном наследии Риги.
Помимо фотоколлекции, в архиве департамента хранится также около 3200 материалов архитектурно-художественной инвентаризации, отчеты археологических раскопок и другие исследовательские документы. Доступна и крупная библиотека — более 2300 книг и изданий на разных языках о культурном наследии Риги, Латвии и других стран.
Часть цифровых материалов о культурно-историческом наследии Риги уже представлена на латвийских и европейских платформах. Так, digitalabiblioteka.lv объединяет фонды культурных учреждений, музеев и архивов, геопортал georiga.lv предлагает модели исторических территорий, а на европейском уровне материалы доступны в Europeana.eu.