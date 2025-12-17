Lufthansa усиливает партнерство с airBaltic после покупки акций

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic и немецкая национальная авиакомпания Lufthansa, которая теперь является миноритарным акционером airBaltic, с сегодняшнего дня расширяют соглашение о совместных рейсах. airBaltic информирует, что с сегодняшнего дня Lufthansa добавляет свой код рейсов (LH) на полеты airBaltic между Ригой и Франкфуртом, а airBaltic, в свою очередь, присвоит свой код (BT) рейсам Lufthansa по тому же маршруту. Соглашение о совместных рейсах распространяется только на рейсы, которые выполняются с пересадкой во Франкфурте.