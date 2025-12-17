Lufthansa усиливает партнерство с airBaltic после покупки акций
Латвийская airBaltic и немецкая Lufthansa, ставшая миноритарным акционером, расширяют соглашение о совместных рейсах: теперь авиакомпании будут обмениваться кодами на маршруте Рига–Франкфурт, усиливая сотрудничество и удобство для пассажиров.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic и немецкая национальная авиакомпания Lufthansa, которая теперь является миноритарным акционером airBaltic, с сегодняшнего дня расширяют соглашение о совместных рейсах. airBaltic информирует, что с сегодняшнего дня Lufthansa добавляет свой код рейсов (LH) на полеты airBaltic между Ригой и Франкфуртом, а airBaltic, в свою очередь, присвоит свой код (BT) рейсам Lufthansa по тому же маршруту. Соглашение о совместных рейсах распространяется только на рейсы, которые выполняются с пересадкой во Франкфурте.
Соглашение о совместных рейсах между airBaltic и Lufthansa действует с декабря 2020 года, включая полеты с баз в Риге, Таллине и Вильнюсе в Мюнхен.
Как сообщалось, за девять месяцев текущего года концерн airBaltic получил прибыль в размере 4,249 млн евро по сравнению с убытками в 48,503 млн евро за девять месяцев 2024 года. При этом оборот концерна airBaltic за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,3% и составил 594,303 млн евро.
В конце августа 2025 года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. Латвийскому государству теперь принадлежат 88,37% акций компании, Lufthansa - 10%, финансовому инвестору Ларсу Туссену через принадлежащую ему компанию Aircraft Leasing 1 - 1,62%, прочим владельцам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO airBaltic должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.