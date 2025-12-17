Сотрудники латвийской разведки раскрывают, какой на самом деле является работа по защите государства
Хотя в наши дни многие жители формируют представление о работе служб безопасности по таким фильмам о Джеймсе Бонде или "Миссия невыполнима", сотрудники Бюро по защите Сатверсме (SAB) рассказывают, что, начиная работу в сфере государственной безопасности, быстро понимаешь, что все оказывается совсем не так, как ты представлял.
Марат* работает в SAB менее года и подал заявку на эту работу сам. После подачи заявки он успешно прошел отбор и был принят на должность специалиста по разведке. Он отмечает, что всегда хотел работу с большим смыслом и вкладом в общество, а дополнительным стимулом для службы стала геополитическая ситуация в мире.
«Раньше я думал — что вообще могут сделать службы разведки маленького государства? С тех пор как я работаю здесь, я намного лучше понимаю нашу роль в более широком геополитическом контексте. Наше ведомство вносит свой вклад, и он значим. В контексте развязанной Россией войны в Украине я особенно остро ощущаю смысл и добавленную ценность своей работы», — отмечает Марат.
Ничто не бывает таким, каким вы его себе представляете...
История Сармы* похожа. Женщина работает в SAB уже два года и занимается вопросами выдачи специальных разрешений. Она отмечает, что всегда хотела делать что-то на благо государства. «Когда я случайно услышала по радио, что служба открывает ранее небывалую возможность — кандидатам самим подавать заявки, я сразу этим воспользовалась», — рассказывает она.
Изначально ей отказали в должности, но позже Сарма была принята на другую позицию в службе. В SAB подчеркивают, что отбор сотрудников имеет свою специфику, и кандидаты могут быть приглашены спустя длительное время или им может быть предложена работа, соответствующая их навыкам, о которой они ранее даже не задумывались.
«Долгое время я вообще не знала, какую именно работу буду выполнять. Я бы сказала — здесь ничто не бывает таким, каким ты его себе представляешь. Сюда нужно приходить с открытым мышлением, не зацикливаясь на чем-то строго продуманном заранее. Я пришла, доверившись тому, что работа мне подойдет. И она действительно оказалась мне по душе и дала возможность проявить свои навыки», — делится Сарма.
Разведчик приоткрывает завесу тайны…
Хотя служба не может раскрывать конкретные рабочие задачи, в SAB подчеркивают, что у них работает широкий круг специалистов, выполняющих различные функции. Разведчик Марат отмечает, что его обязанности требуют «способности выдерживать напряжение и риск».
«Это довольно необычный образ жизни, когда публично нельзя раскрывать свою профессиональную деятельность», — говорит Марат, добавляя, что повседневная работа одновременно сложная и интересная. «Тем, у кого актерская игра в крови, здесь есть где развернуться».
«Мне нравится, какой сейчас стала моя жизнь. Этот труд заставляет постоянно быть сфокусированным и вовлеченным. С самого начала мне говорили, что лучшие результаты достигаются, если ты остаешься самим собой. Все мои таланты, интересы, связи могут быть мне сейчас полезны. Меня поощряют использовать свой опыт и навыки. У этой работы нет формальной рамки. Если человеку интересно познавать, открывать и пробовать новое, эта работа ему подходит».
«Оперативная работа, скорее всего, не подойдет тем, кто слишком принципиален или быстро вспыхивает. Нужно уметь отодвигать себя на второй план, уметь выслушивать информацию от разных людей. Эта работа не подойдет и слишком откровенным людям, а также тем, кто не выдерживает напряжение и неопределенность в повседневности. Многое придется публично умалчивать. Также сложно будет тем, кому необходимо, чтобы все точно объяснили и дали готовый шаблон действий», — заключает Марат.
Что нужно, чтобы стать шпионом?
Чтобы стать сотрудником службы безопасности, кандидатам недостаточно лишь соответствующего образования, навыков и интереса. Необходимо также соответствовать требованиям, установленным 20-й статьей Закона о государственных органах безопасности. Это соответствие, а также иная информация о кандидате тщательно проверяются.
Также нужно пройти тесты на соответствие, ответить на вопросы в нескольких интервью и, в зависимости от специфики работы, пройти дополнительные проверки. «Процесс отбора долгий. Важно, чтобы кандидаты это понимали, иначе им может показаться, что интерес к ним пропал, хотя на самом деле процесс просто продолжается», — отмечает специалист отдела персонала SAB Патриция*.
Сотрудникам предоставляются возможности повышать квалификацию в различных областях, соответствующих их должности, а также осваивать практические навыки, например, стрельбу и медицинскую подготовку. «Для новых сотрудников предусмотрен хороший вводный инструктаж. Это важно, чтобы сориентироваться, и далеко не во всех учреждениях он проводится», — отмечает Патриция.
Что следует учитывать, выбирая карьеру в SAB:
- Чтобы работать в SAB, человек должен быть патриотом Латвии, чувствовать принадлежность к этой стране и хотеть делать все возможное для укрепления ее безопасности, так как каждая работа в службе посвящена этой цели.
- Нередко люди недостаточно серьезно относятся к тому, как необдуманные поступки могут отразиться на их будущих возможностях. Однако для работы в органах государственной безопасности важную роль играет «чистота личного дела». Рисками считаются увлечение азартными играми, чрезмерные долговые обязательства, сомнительные финансовые операции, регулярные контакты или поездки в страны риска, предоставление ложной информации или ее сокрытие в ходе проверки.
- Необходимо запастись терпением, так как процесс отбора длительный и обычно занимает несколько месяцев. Но, как говорится, хорошее приходит с ожиданием. Там, где ведется работа с государственной тайной и обеспечивается безопасность страны, тщательная проверка кандидатов особенно важна, и спешка здесь плохой союзник.
- Работая в SAB, нужно учитывать определенные ограничения в повседневной жизни — как в рабочее время, так и вне его. Работа в сфере безопасности имеет свою специфику, поэтому сотрудникам необходимо соблюдать соответствующие правила. Однако многолетний опыт действующих работников показывает, что эти правила выполнимы и к ним можно успешно адаптироваться — нужно лишь быть к этому готовым.
Тем, кто заинтересован в укреплении государственной безопасности, стоит отправить заявку даже в том случае, если на сайте www.sab.gov.lv в разделе вакансий сейчас нет подходящего предложения. Возможно, подходящая возможность все же найдется, так как сотрудники SAB работают в широком спектре направлений — разведке, контрразведке, защите государственной тайны, кибербезопасности и обработке информации, международном сотрудничестве, а также в надзоре за критической инфраструктурой информационных и коммуникационных технологий.
Наконец, для обеспечения работы офиса также требуются коллеги для выполнения различных практических и вспомогательных функций. Поэтому подать заявку могут специалисты самых разных областей. «И кто знает, возможно, мы будем работать вместе, чтобы поддерживать безопасность нашего общего дома — нашей Латвии», — отмечает SAB.
*Имена изменены.