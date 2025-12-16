Жалобы сработали - Bite меняет правила: что станет бесплатным для частных клиентов с 2026 года
В ответ на острую критику в обществе и со стороны Центра Защиты прав потребителей компания Bite Latvija с 1 января 2026 года предоставит частным клиентам бесплатный пакет Bite pamatkomplekts и страховку от кибермошенничества, чтобы укрепить доверие и улучшить качество обслуживания.
Услуга будет доступна бесплатно с 1 января по 30 июня 2026 года. По окончании этого периода она будет автоматически отключена, и каждый клиент сможет самостоятельно решить, подключать ли Bite pamatkomplekts для дальнейшего использования. Клиентам, которые ранее отказались от Bite pamatkomplekts, услуга подключаться не будет.
В компании поясняют, что в Bite pamatkomplekts входит повседневная клиентская поддержка, контроль электронных коммуникационных услуг, администрирование договоров, а также другие функции, связанные с обслуживанием услуг, например замена SIM-карты, перерегистрация договоров, изменение интернет-адреса и временное отключение услуги. Это означает, что различные действия и услуги, за которые ранее могла взиматься дополнительная плата, включены в Bite pamatkomplekts.
Генеральный директор Bite Latvija Миндаугас Ракаускас отмечает, что в течение шести месяцев Bite pamatkomplekts будет доступен бесплатно, чтобы клиенты могли его опробовать и оценить, насколько он соответствует их потребностям.
Также с 1 января по 30 июня 2026 года все частные клиенты Bite Latvija бесплатно получат страховку от кибермошенничества. Это означает, что как сам клиент, так и его семья будут защищены от финансовых потерь, например в случае хищения денег через мошенническую ссылку в СМС, электронной почте или социальных сетях, во время телефонного звонка либо при покупках в мошенническом интернет-магазине. Страхование от кибермошенничества действует независимо от используемой услуги, подчеркивают представители Bite Latvija.
Страхование от кибермошенничества на сумму до 1000 евро в год для клиентов Bite Latvija обеспечивает страховая компания Compensa Vienna Insurance Group. Страхователем является Bite Latvija, а застрахованными лицами — все частные клиенты компании. В случае наступления страхового случая и желания воспользоваться страховкой заявление на получение возмещения необходимо будет подать на сайте Compensa Vienna Insurance Group.
Как сообщалось ранее, Центр защиты прав потребителей (PTAC), учитывая жалобы, полученные в ноябре, возбудил административное дело против Bite Latvija в связи с автоматическим подключением услуги Bite pamatkomplekts.