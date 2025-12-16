Жалобы сработали - Bite меняет правила: что станет бесплатным для частных клиентов с 2026 года

Также с 1 января по 30 июня 2026 года все частные клиенты Bite Latvija бесплатно получат страховку от кибермошенничества. Это означает, что как сам клиент, так и его семья будут защищены от финансовых потерь, например в случае хищения денег через мошенническую ссылку в СМС, электронной почте или социальных сетях, во время телефонного звонка либо при покупках в мошенническом интернет-магазине. Страхование от кибермошенничества действует независимо от используемой услуги, подчеркивают представители Bite Latvija.