PTAC дает рекомендацию всем, кто недоволен новой "добровольно-принудительной" услугой от Bite за 1.98 евро
Центр защиты прав потребителей начал проверку действий BITE Latvija после многочисленных жалоб на автоматическое подключение услуги "Bite Pamatkomplekts" без согласия клиентов, что может нарушать закон об электронных коммуникациях.
В Центр защиты прав потребителей (PTAC) поступили жалобы на компанию BITE Latvija, которая автоматически подключает дополнительные услуги без согласия клиентов. PTAC призывает внимательно проверять изменения и обращаться к поставщику услуг в письменной форме.
PTAC сообщает, что в последние дни получено значительное количество жалоб на коммерческую практику BITE Latvija, связанную с автоматическим подключением дополнительной услуги "Bite Pamatkomplekts" без согласия потребителей.
Учитывая полученные жалобы, PTAC начал оценку указанной практики и проверяет ее соответствие нормативным актам. Данное заявление является ответом тем потребителям, которые подали жалобы или обратились за консультацией.
Важная информация для потребителей
Закон об электронных коммуникациях допускает, что поставщик услуг может повысить ежемесячную плату за интернет, телефон или другие электронные коммуникационные услуги. Однако поставщик не имеет права подключать дополнительные услуги, которые не являются услугами электронных коммуникаций, без вашего ясного согласия.
Как следует действовать потребителям?
Проверьте информацию в электронной почте или в профиле самообслуживания. Если вы обнаружили, что вам планируют подключить услугу, которая не относится к электронным коммуникациям, немедленно и письменно свяжитесь с BITE Latvija и выразите возражения. Потребуйте продолжить действие вашего текущего договора без подключения "Bite Pamatkomplekts".
PTAC рекомендует следить за дальнейшей информацией на своем сайте и в соцсетях, где после завершения проверки практики будут опубликованы результаты.