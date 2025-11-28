PTAC дает рекомендацию всем, кто недоволен новой "добровольно-принудительной" услугой от Bite за 1.98 евро

Проверьте информацию в электронной почте или в профиле самообслуживания. Если вы обнаружили, что вам планируют подключить услугу, которая не относится к электронным коммуникациям, немедленно и письменно свяжитесь с BITE Latvija и выразите возражения. Потребуйте продолжить действие вашего текущего договора без подключения "Bite Pamatkomplekts".