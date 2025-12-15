СМИ: Украина готова пойти на еще одну существенную уступку ради достижения мира
Украина готова пойти на еще одну существенную уступку ради достижения мира - отказаться от вступления в НАТО, сообщает издание Politico. Однако у этого решения есть условие.
Как указывает издание, Украина готова отказаться от требований вступления в НАТО, если Соединенные Штаты Америки и Европа предложат стране конкретные и достаточные гарантии безопасности. «Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, то есть гарантиях, аналогичных пятой статье, а также о гарантиях безопасности со стороны наших европейских партнеров и других государств, таких как Канада, Япония и другие страны», — заявил журналистам Владимир Зеленский.
Также на прошлой неделе Украина разработала собственную, исправленную версию предложенного Соединенными Штатами Америки «плана мира», однако Зеленский сообщил журналистам, что пока не получил ответа от представителей Белого дома относительно предложенных поправок.
Для Украины эта неделя может стать решающей
Для Европейского союза впереди важная неделя, в течение которой альянс будет стремиться как защитить Украину от унизительного «плана мира или капитуляции», так и договориться о многомиллиардном кредите для Киева. После резких сигналов со стороны Вашингтона, в том числе заявления Дональда Трампа о том, что европейские лидеры якобы являются «слабыми», ближайшие дни станут серьезным испытанием политической устойчивости Европы.
В понедельник в Берлине запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского и должностных лиц Соединенных Штатов Америки, в ходе которых будут предприняты попытки договориться об условиях мира, в то время как в Брюсселе параллельно будет идти борьба за поддержку кредитного плана. В четверг все двадцать семь лидеров Европейского союза соберутся в Брюсселе на одном из самых значимых саммитов за последние годы, с надеждой договориться о финансовом обеспечении Украины.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте уже на прошлой неделе предупредил: «Мы являемся следующей целью России, и мы уже находимся под угрозой», подчеркнув, что «Россия принесла войну в Европу, и мы должны быть готовы к войне такого масштаба, какую переживали наши деды и прадеды». Неудивительно, что европейские должностные лица характеризуют эти дни как экзистенциальные.