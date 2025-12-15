СМИ: Украина готова пойти на еще одну существенную уступку ради достижения мира

В понедельник в Берлине запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского и должностных лиц Соединенных Штатов Америки, в ходе которых будут предприняты попытки договориться об условиях мира, в то время как в Брюсселе параллельно будет идти борьба за поддержку кредитного плана. В четверг все двадцать семь лидеров Европейского союза соберутся в Брюсселе на одном из самых значимых саммитов за последние годы, с надеждой договориться о финансовом обеспечении Украины.