Певица Маргарита Мелешко: "Жизнь в Украине - это страшная лотерея, ведь ракета может ударить куда угодно"

— Я всегда чувствовала, что такие проекты — это своего рода маленькая модель настоящего шоу-бизнеса, репетиция перед реальным путем. Поэтому, решив участвовать, я искренне верила, что это шанс найти команду, которая помогла бы мне расти — так, как это уже случилось со многими известными артистами. Эта вера была настолько сильной, что я возвращалась снова и снова: участвовала в кастингах пять раз, а в одном сезоне «Голос країни» работала бэк-вокалисткой. Но только став участницей, я поняла, что здесь голос — далеко не главное. Такой проект — это огромный организм с бесчисленным количеством невидимых составляющих и правил, а я была лишь маленькой его частью. Это не обычный вокальный конкурс, где выходишь на сцену, хорошо поешь и побеждаешь — здесь все устроено иначе. Однако этот опыт помог мне понять, что индустрия развлечений куда сложнее, чем кажется, и то, что ты узнаваем, вовсе не означает, что впереди тебя ждет путь, устланный розами.