В Украине назревает еще один коррупционный скандал с участием Латвии

В письме в Посольство Финляндии, в частности, говорится о возможных репутационных рисках для Янне Харьюнпаа, одного из независимых членов Совета, - в связи с тем, что уголовное производство касается выплат всем членам Наблюдательного совета и может поставить под сомнение легитимность полученных ими вознаграждений.