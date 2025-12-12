США передали Европе несколько планов по восстановлению Украины и отмене санкций против РФ
Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским партнёрам ряд документов с видением послевоенного восстановления Украины и поэтапного возвращения России в мировую экономику. Как сообщает "Радио Свобода", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Один из документов описывает механизм, по которому американские компании смогут получить доступ к примерно 200 миллиардам долларов замороженных российских активов и инвестировать их в украинские проекты. Среди идей — строительство нового дата-центра, который должен питаться от Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск.
Другой документ, по словам собеседников издания, касается интеграции российской экономики в мировые процессы. В нём говорится о возможных инвестициях американских компаний в стратегические отрасли России — от редкоземельных металлов до бурения нефти в Арктике — и содействии в восстановлении поставок российской энергии в Западную Европу.
В Еврокомиссии настаивают на использовании замороженных активов для обеспечения "репарационного кредита" Украине, но американские переговорщики предупреждают, что такой подход быстро исчерпает средства. По данным одного из источников The Wall Street Journal, Вашингтон готов привлечь частные инвестиции. Под управлением США вложенные средства могут вырасти до 800 миллиардов долларов.
Европейские чиновники опасаются, что американский план даст Москве передышку и поможет восстановить экономику, что усилит её военный потенциал.
Согласно оценке западной разведки, с которой ознакомилась газета, Россия находится в состоянии рецессии уже полгода, а попытки одновременно поддерживать военную экономику и контролировать цены создают системные риски для банковского сектора.