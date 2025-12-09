В Европе все же нашлись страны, готовые гарантировать конфискацию денег у РФ и передачу их Украине
Германия согласилась обеспечить 25% от общей суммы «репарационного кредита» для Украины на случай, если странам Евросоюза придется возвращать заблокированные на их территории российские активы. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий документ.
Речь идет о финансовых гарантиях, которые будут пропорционально распределены между странами ЕС, и необходимы для того, чтобы план с выделением кредита Украине за счет российских активов одобрил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. В бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных в ЕС средств Центробанка России (примерно 185 млрд евро), и Бельгия опасается, что, если Украина не вернет этот долг в будущем, отдавать средства России придется именно Бельгии.
Как пишет Politico, предполагается, что Германия в качестве финансовой гарантии готова выделить 51 млрд евро. По подсчетам издания, на долю Францию может выпасть 34 млрд, Италии — 25 млрд, Испании — 18,9 млрд. Однако эти суммы могут измениться, если, например, не все страны ЕС будут готовы внести свой вклад. Ожидается, что откажется, например, Венгрия.
«Репарационный кредит», предложенный Еврокомиссией, предполагает выделение 115 млрд евро на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а 50 млрд евро — на бюджетные потребности страны. Еще 45 млрд из общего пакета должны пойтина погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году.
Бельгия призывала разделить все финансовые риски в случае изъятия активов между странами блока, а в противном случае пообещала не поддерживать инициативу. Некоторые комментаторы в шутку назвали после этого Бельгию "главным активом РФ в Евросоюзе".