В Европе все же нашлись страны, готовые гарантировать конфискацию денег у РФ и передачу их Украине

Речь идет о финансовых гарантиях, которые будут пропорционально распределены между странами ЕС, и необходимы для того, чтобы план с выделением кредита Украине за счет российских активов одобрил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. В бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных в ЕС средств Центробанка России (примерно 185 млрд евро), и Бельгия опасается, что, если Украина не вернет этот долг в будущем, отдавать средства России придется именно Бельгии.