"Они к психиатру ходят или нет?" Лукашенко отреагировал на идею демонтажа рельсов у границы с Россией и Беларусью

Депутат Сейма Артурс Бутанс указал, что «нельзя обеспечивать противнику готовую инфраструктуру, которую можно использовать в случае агрессии». Он подчеркнул, что анализ войны в Украине ясно показывает: «железная дорога была позвоночником российской военной инфраструктуры, и мы не должны допустить подобной угрозы в Латвии». «Нам нужно осуществить все необходимые меры противомобильности, а это означает и демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Беларусью, как это рекомендуют Национальные вооруженные силы и зарубежные военные эксперты», — подчеркнул Бутанс.