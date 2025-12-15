"Они к психиатру ходят или нет?" Лукашенко отреагировал на идею демонтажа рельсов у границы с Россией и Беларусью
Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на прозвучавшую информацию о том, что Латвия могла бы демонтировать железнодорожную инфраструктуру у границы с Россией и Беларусью.
«Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», - заявил Александр Лукашенко.
Он привел похожий пример, который иллюстрирует последствия подобного решения. «Бывший президент Узбекистана приказал разобрать железную дорогу в Таджикистан и посадить там деревья. За неделю разобрали. Совсем недавно снова построили эту железную дорогу и сотрудничают с Таджикистаном», - сказал Лукашенко.
Отметим, что поводов для беспокойства у Лукашенко, по крайней мере пока, нет: несколько дней назад Сейм отклонил проект решения оппозиционного Национального объединения (NA), который предусматривал демонтаж железнодорожной инфраструктуры в приграничье Латвии с Россией.
Ранее сообщалось, что нескольким министерствам Латвии и структурам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, какие последствия для Латвии мог бы иметь демонтаж рельсов в приграничье с Россией. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркивали, что подобное решение должно приниматься совместно.
Таким образом, дискуссии по этому вопросу продолжаются. В то же время NA в четверг решило внести в парламент проект решения, который предусматривал, что премьер-министру Эвике Силине решением правительства необходимо обеспечить демонтаж железнодорожной инфраструктуры на латвийско-российской границе, а также провести переговоры с Литвой и Эстонией, чтобы обеспечить единые действия стран Балтии по вопросу демонтажа железной дороги в рамках Балтийской оборонительной линии.
Также NA призывало премьер-министра на уровне Европейского союза добиться финансирования, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы на демонтаж инфраструктуры как часть укрепления восточной границы Европы.
Депутат Сейма Артурс Бутанс указал, что «нельзя обеспечивать противнику готовую инфраструктуру, которую можно использовать в случае агрессии». Он подчеркнул, что анализ войны в Украине ясно показывает: «железная дорога была позвоночником российской военной инфраструктуры, и мы не должны допустить подобной угрозы в Латвии». «Нам нужно осуществить все необходимые меры противомобильности, а это означает и демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Беларусью, как это рекомендуют Национальные вооруженные силы и зарубежные военные эксперты», — подчеркнул Бутанс.