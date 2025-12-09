Рига потратит 4 млн евро, чтобы школьники заговорили на латышском

Также за счет этого финансирования планируется оплачивать работу помощника педагога и поддерживать внеурочные активности, например, организовывать дискуссионные клубы, привлекать известных личностей, оплачивать походы класса в кино на патриотические фильмы и другие подобные мероприятия. Как отметил Вилнис Кирсис, школы смогут самостоятельно выбирать, какие дополнительные активности проводить.