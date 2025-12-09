Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:04
Рига потратит 4 млн евро, чтобы школьники заговорили на латышском
Планируется, что рижские образовательные учреждения смогут использовать около 4 миллионов евро для успешной реализации перехода школ для национальных меньшинств на обучение на латышском языке, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.
Часть средств будет выделена детским садам, чтобы в каждой группе работали два педагога и один помощник педагога. Это позволит более интенсивно организовать обучение латышскому языку.
В школах будет введена доплата учителям, которые участвуют в разделении классов на меньшие группы для помощи учащимся в освоении языка.
Также за счет этого финансирования планируется оплачивать работу помощника педагога и поддерживать внеурочные активности, например, организовывать дискуссионные клубы, привлекать известных личностей, оплачивать походы класса в кино на патриотические фильмы и другие подобные мероприятия. Как отметил Вилнис Кирсис, школы смогут самостоятельно выбирать, какие дополнительные активности проводить.