Кирсис: реформа обучения на латышском буксует - в Риге не хватает учителей

В этом учебном году рижским школам больше всего не хватает учителей латышского языка, заявил в интервью TV3 отвечающий за образование вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). По его словам, треть рижских школ, как и в целом по стране, сталкивается с проблемами при переходе на обучение только на латышском языке. Проблемы есть и в тех школах, где и раньше преподавание велось на латышском языке, но теперь в них много русскоязычных учеников.