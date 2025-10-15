Кирсис: реформа обучения на латышском буксует - в Риге не хватает учителей
Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что в рижских школах остро ощущается нехватка учителей латышского языка, особенно в учебных заведениях, где ранее обучение велось на русском. Городская дума ищет пути решения.
В этом учебном году рижским школам больше всего не хватает учителей латышского языка, заявил в интервью TV3 отвечающий за образование вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). По его словам, треть рижских школ, как и в целом по стране, сталкивается с проблемами при переходе на обучение только на латышском языке. Проблемы есть и в тех школах, где и раньше преподавание велось на латышском языке, но теперь в них много русскоязычных учеников.
Нехватка учителей ощущается во всех школах, и нехватка учителей латышского языка - это серьезная проблема, более острая в школах, где раньше преподавание велось на русском языке. По словам Кирсиса, в настоящее время дума работает над новыми инструментами для улучшения ситуации, в том числе над введением доплат для учителей, которые готовы взять на себя дополнительную нагрузку по преподаванию латышского языка в школах, где раньше преподавание велось на русском языке.
Большая часть проблемы заключается в том, что многие русскоязычные ученики не общаются на латышском языке за пределами школы, поэтому самоуправление ищет способы расширить латышскую среду, например, предложить больше внеклассных мероприятий.
Кирсис признал, что, возможно, в некоторых школах реформа существует только на бумаге, так как в реальности преподавание по-прежнему ведется в основном на русском языке, но самоуправление следит за ситуацией и будет искать решения.