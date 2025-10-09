Директор сетует: вне уроков ученики не хотят разговаривать между собой на латышском

На переменах мы не ходим и не заставляем их говорить по-латышски, но стараемся показывать пример сами. А собственный пример важнее всего. Если мы, учителя, идем по коридору и сами общаемся по-русски, мы не можем требовать и ожидать, что учащиеся будут делать иначе", - говорит Скуя.