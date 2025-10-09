Кутрис: латышский язык в детсадах - ключ к успешной школьной реформе
Председатель комиссии Сейма Гунар Кутрис призвал уделить больше внимания развитию латышской разговорной речи у детей в детских садах, чтобы обеспечить их готовность к обучению в школах, где теперь преподавание ведётся исключительно на государственном языке.
Председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунар Кутрис заявил, что необходимо уделять больше внимания языку общения детей в дошкольных учреждениях. По словам Кутриса, именно от того, насколько активно дети используют латышский язык в повседневном общении, зависит их готовность к обучению в школах, где с этого года обучение полностью ведётся только на латышском языке.
В среду депутаты комиссии провели выездное заседание в 75-й Рижской основной школе, чтобы ознакомиться с ситуацией и трудностями, сопровождающими переход на единое обучение на государственном языке. Кутрис отметил, что депутаты хотели увидеть, как на практике реализуется реформа «единой школы». По его словам, школы по-прежнему испытывают острую нехватку педагогов, которые могли бы качественно преподавать на латышском языке, а также сталкиваются с тем, что не все дети понимают латышский язык в достаточной степени, приходя в первый класс.
«Необходимо обратить внимание на то, как дети общаются между собой на латышском языке в детских садах — как формируется их разговорная речь», — подчеркнул Гунар Кутрис.
Он также добавил, что Министерство образования и науки пообещало провести мониторинг, чтобы убедиться, что переход на обучение только на латышском языке происходит одинаково во всех школах и чтобы не возникала ситуация, когда учащиеся или педагоги переходят в школы с более мягкими требованиями.
Реформа «единой школы» вступила в завершающую фазу: 2024/2025 учебный год стал третьим и последним этапом перехода всех школ, реализующих программы национальных меньшинств, на обучение только на латышском языке. Согласно отчету Государственной службы качества образования, в двух третях школ переход проходит по плану, однако в трети учебных заведений наблюдаются серьезные трудности. Основные проблемы связаны с недостатком управленческих навыков у руководства, неготовностью педагогов работать в лингвистически неоднородной среде, кадровыми вакансиями и трудностями внедрения компетентностного подхода в обучении.