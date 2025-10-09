Кутрис: латышский язык в детсадах - ключ к успешной школьной реформе

В среду депутаты комиссии провели выездное заседание в 75-й Рижской основной школе, чтобы ознакомиться с ситуацией и трудностями, сопровождающими переход на единое обучение на государственном языке. Кутрис отметил, что депутаты хотели увидеть, как на практике реализуется реформа «единой школы». По его словам, школы по-прежнему испытывают острую нехватку педагогов, которые могли бы качественно преподавать на латышском языке, а также сталкиваются с тем, что не все дети понимают латышский язык в достаточной степени, приходя в первый класс.