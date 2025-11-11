«Отвечали мне "чо"»: депутат и экс-учитель Спунде снова пожаловался на уровень латышского учеников в 8-9 классах
Поработавший пару месяцев учителем в бывшей школе нацменьшинств депутат Рижской думы Каспар Спунде заявил, что часть учеников 8–9 классов почти не владеют латышским языком, несмотря на формальный переход на обучение на государственном языке, начавшийся несколько лет назад.
Депутат Рижской думы от Национального объединения и бывший учитель истории Каспар Спунде в эфире передачи «Nacionālo interešu klubs» на канале TV24 заявил, что часть школьников в 8–9 классах почти не владеют латышским языком.
По словам Спунде, ситуация стала очевидной после того, как бывшая Чиекуркалнская основная школа, где ранее обучение велось на русском языке, с 1 сентября этого года была присоединена к латышской Рижской 45-й средней школе. Эта реорганизация вскрыла проблемы, которые накапливались в системе образования в течение многих лет.
«В классах с 6-го по 9-й, которые мне доверили, половина учеников очень плохо или вовсе не знали латышского языка», — рассказал депутат.
Некоторые дети, по его словам, открыто признавались, что не владеют государственным языком.
Спунде отметил, что переход на обучение на латышском языке формально происходил уже несколько лет, но, судя по результатам, это было лишь «на бумаге». «Возникает вопрос — на каком этапе происходила фальсификация образовательных результатов? В министерстве, где отчитывались, что всё идёт прекрасно, или в самих школах, где подделывались отчёты?» — задался вопросом он.
«Иначе невозможно объяснить, как так получается, что в 8–9 классе есть дети, которые не понимают по-латышски и отвечают мне "чо"», — добавил Спунде.
Он не исключил, что некоторые школьники могли вести себя провокационно, но подчеркнул: большинство просто не понимают и не говорят по-латышски.