Депутат завершил работу учителем в Чиекуркалнсе и сделал вывод: "Реальная "латышизация" в школах невозможна без изменения их русского кода"

По словам Спунде, ситуация, сложившаяся в этих школах, — это результат десятилетий неэффективной билингвальной политики: “Кто виноват в том, что деньги, сожжённые за десятилетия на билингвальное образование, не дали плодов, пусть разбираются журналисты, а ещё лучше — прокуратура”. Однако, по его мнению, сейчас важнее найти решение для “огромного кризиса в системе образования”, поскольку, как он выразился, “каждый день мы сжигаем всё новых учителей”. “Не все готовы говорить перед камерами — для многих это единственный хлеб. Поэтому я благодарен судьбе за возможность увидеть систему изнутри и открыто говорить о саботаже перехода на обучение на латышском языке и о фальсификации успеваемости”, — заявил депутат. “После увиденного в школе я считаю, что "латышизация" бывших русских школ невозможна без изменения их русского кода, который формировался годами — из традиций, этнического состава учеников и педагогов. Создание "красно-бело-красного уголка" с государственными символами и портретом президента дух школы никак не меняет!”