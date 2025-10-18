Депутат завершил работу учителем в Чиекуркалнсе и сделал вывод: "Реальная "латышизация" в школах невозможна без изменения их русского кода"
Депутат Сейма от Национального объединения Каспар Спунде, который в этом году также работал учителем истории в бывшей русской Чиекуркалнской основной школе, объявил о завершении своей временной педагогической карьеры и сделал выводы на основании этого опыта.
В соцсетях Каспар Спунде рассказал о месяце, проведённом в классе, и поделился резкими наблюдениями о состоянии школ, переходящих на обучение на латышском языке. “Сегодня, 17 октября, я получил сообщение от руководства 45-й средней школы, что найден постоянный учитель истории для бывшей русской Чиекуркалнской основной школы. Таким образом завершается моя месячная карьера временного учителя", — написал Спунде.
Он пояснил, что стал учителем по приглашению директора школы, которая после присоединения здания и учеников бывшей русской школы неожиданно осталась без педагога. "Не выдержав напряжения, новый учитель истории подал в отставку. И его трудно упрекнуть — знания латышского языка у учеников в присоединённом здании крайне слабые или отсутствуют вовсе, что фактически исключает возможность нормально преподавать предмет", — отметил депутат.
По словам Спунде, ситуация, сложившаяся в этих школах, — это результат десятилетий неэффективной билингвальной политики: “Кто виноват в том, что деньги, сожжённые за десятилетия на билингвальное образование, не дали плодов, пусть разбираются журналисты, а ещё лучше — прокуратура”. Однако, по его мнению, сейчас важнее найти решение для “огромного кризиса в системе образования”, поскольку, как он выразился, “каждый день мы сжигаем всё новых учителей”. “Не все готовы говорить перед камерами — для многих это единственный хлеб. Поэтому я благодарен судьбе за возможность увидеть систему изнутри и открыто говорить о саботаже перехода на обучение на латышском языке и о фальсификации успеваемости”, — заявил депутат. “После увиденного в школе я считаю, что "латышизация" бывших русских школ невозможна без изменения их русского кода, который формировался годами — из традиций, этнического состава учеников и педагогов. Создание "красно-бело-красного уголка" с государственными символами и портретом президента дух школы никак не меняет!”
По его словам, чтобы модель единой школы действительно заработала, “эти школы нужно деконструировать и создавать заново — с новой администрацией, новыми педагогами и смешанным этническим составом учеников, где будет доминировать латышская среда”. Он признаёт, что идея может показаться утопичной. Спунде считает, что в нынешнем учебном году ситуация вряд ли изменится, но политики обязаны немедленно действовать, чтобы поддержать учителей. “Этот год нужно просто выдержать. Но обязанность политиков — помочь директорам удержать педагогов, не дать им сгореть и уйти из школы, как это уже не раз происходило! Если сейчас можно купить время за деньги — это нужно делать, и немедленно”.
Депутат критикует неспешность коллег из Рижской думы, которые хотят дождаться утверждения бюджета в январе 2026 года или результатов школьного аудита в апреле. “Нельзя задерживать дыхание даже на день, не говоря уже о месяцах!” В завершение Спунде подчеркнул, что не намерен оставлять эту тему: “Недавно министр образования в передаче LTV "Kultūršoks" заявила, что у государства есть деньги на образование. Поэтому я не собираюсь уходить от школьного вопроса. У меня нет на это права!”