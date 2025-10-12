Подрабатывающий учителем депутат получил первую зарплату и загрустил
Депутат Сейма Каспар Спунде в этом году стал учителем истории в Чиекуркалнской школе и теперь получил первую зарплату — 112 евро. После чего он сразу призвал повысить оплату труда педагогов, особенно в школах с повышенной нагрузкой.
Ранее депутат Сейма от Национального объединения Каспар Спунде сообщил, что начал работать учителем истории в Чиекуркалнской основной школе, которая ранее имела статус школы нацменьшинств. По словам политика, в начале сентября директор Рижской 45-й средней школы предложила ему занять вакантную должность учителя истории в новом корпусе школы, расположенном в Чиекуркалнсе. «В среду я подписал трудовой договор, и 18 сентября был мой первый рабочий день», — написал Спунде в соцсетях в конце сентября. Тогда же он сетовал: «Мои впечатления после первого дня в статусе учителя истории в Чиекуркалнской основной школе одним словом можно охарактеризовать как “капец”».
А в эту пятницу депутат опубликовал новый пост в соцсетях, где рассказал, что получил свою первую зарплату как учитель. «Сегодня я получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября — 112,19 евро. Это оплата за две полные школьные смены и два дня подготовки. Конечно, я принял этот вызов не ради денег, но хочу ещё раз обратить внимание на то, насколько недооценён труд наших учителей», — написал он.
Спунде подчеркнул, что работа учителя — это, по сути, миссия, особенно если приходится работать в бывшей русской школе, где требуется больше времени и усилий, чтобы завоевать внимание и интерес учеников. «Ты просто выматываешь себя так, что на следующий день уже нет сил», — признался депутат.
Он призвал срочно повысить зарплаты педагогам, особенно тем, кто работает в сложных условиях. «Если никак иначе, то хотя бы с помощью зарплаты мы можем мотивировать учителей продолжать преподавать и брать дополнительные часы. Иначе мы продолжаем терять педагогов, которые уходят из школ из-за недостаточного знания латышского языка учениками. В Чиекуркалнской основной школе уже минус три учителя», — отметил Спунде.
Šodien saņēmu savu pirmo vēstures skolotāja algu par pusi septembra– 112,19 €. Tā ir samaksa par 2 pilnām skolas un 2 sagatavošanās dienām. Protams, pieņēmu šo izaicinājumu ne jau atalgojuma dēļ, taču ar šo vēlos vēlreiz pievērst uzmanību tam, cik nenovērtēti ir mūsu skolotāji. pic.twitter.com/YUXSflK0YZ— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) October 10, 2025