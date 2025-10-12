Подрабатывающий учителем депутат получил первую зарплату и загрустил

А в эту пятницу депутат опубликовал новый пост в соцсетях, где рассказал, что получил свою первую зарплату как учитель. «Сегодня я получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября — 112,19 евро. Это оплата за две полные школьные смены и два дня подготовки. Конечно, я принял этот вызов не ради денег, но хочу ещё раз обратить внимание на то, насколько недооценён труд наших учителей», — написал он.