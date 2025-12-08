Наш паровоз вперед летит: в Великобритании и Германии готовят грандиозный железнодорожный проект
Амбициозные планы Eurostar запустить серию прямых железнодорожных маршрутов между Германией и Великобританией стали на шаг ближе к воплощению. Об этом сообщает Euronews.
В начале года оператор высокоскоростной железной дороги объявил о расширении сети и намерении открыть новые направления, связывающие Лондон с ключевыми европейскими городами.
Теперь объявлено, что Deutsche Bahn (DB), национальная железнодорожная компания Германии, объединила усилия с Eurostar, чтобы устранить «сложные рамочные условия», которые рискуют затормозить продвижение проекта.
В Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в первые дни декабря, обе компании заявили о намерении изучить варианты совместного запуска дальних перевозок между Лондоном и Франкфуртом.
Eurostar заявляет, что внесет свою экспертизу в области перевозок через Ла-Манш, а DB обеспечит «свою сеть и присутствие по всей Германии». Вместе компании изучат потенциальные расписания и возможности терминалов, позволяющие проводить международные пограничные и процедуры контроля безопасности.
Запуск, для которого будет задействован новый двухэтажный парк поездов Celestia компании Eurostar, намечен на начало 2030-х годов, при условии выполнения «необходимых технических, эксплуатационных и юридических требований».
Сейчас поездка по железной дороге между Лондоном и Франкфуртом в среднем занимает восемь-девять часов и включает как минимум одну пересадку. Однако прямое сообщение может сократить время в пути до пяти часов.
Пока первыми немецкими городами, получившими прямое сообщение с Лондоном, станут Кёльн и Франкфурт, однако обсуждается и маршрут, соединяющий столицы обеих стран.
Тем временем в странах Балтии решают другие проблемы - как ранее писал Otkrito.lv, там рассматривают демонтаж железнодорожных путей в сторону России и Беларуси.